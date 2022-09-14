Giudice Sportivo, Serie D: le sanzioni dopo la seconda giornata nel girone A

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 11/ 9/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
CIANFLONE ANDREA (ASTI)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCALA MATTIA (ASTI)
AMMONIZIONE (II INFR)
CAPELLUPO STEFANO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
ALVITREZ CHRISTIAN (CHIERI) BORTOLETTI MIRKO (CHIERI)
RIZQ KAMAL (CHISOLA CALCIO)
ROSANO SAMUELE (CHISOLA CALCIO)
SOPLANTAI VALENTINO SORIN (DERTHONA FBC 1908)
ZUCCHINI GIANLUCA (DERTHONA FBC 1908)
SOMMOVIGO GIANMARCO (FEZZANESE)
MAZZOTTI NICOLA (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
PELLICANO FRANCESCO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)
VALAGUSSA PAOLO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)
AMMONIZIONE (I INFR)
DALL OLIO ILIAN (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
DAQOUNE ZAKARIA (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
QUITADAMO GABRIELE (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
PICONE GIUSEPPE (ASTI) SCALA MATTIA (ASTI)
TOMELLA RICCARDO (ASTI) DEMARCUS
FOSSATI DANIEL (BORGOSESIA CALCIO)
MARRA EMANUELE (BORGOSESIA CALCIO)
VASSALLO PIETRO (BORGOSESIA CALCIO)
BOCCADAMO STEFANO (CASTANESE)
SORRENTINO ALBERTO (CASTANESE)
URSO ALESSANDRO (CASTANESE)
ABABIO MOHAMMED AMIN (CASTELLANZESE 1921)
BAGATINI MAROTTI TULIO (CASTELLANZESE 1921)
CONROTTO GIORGIO (CHIERI)
DI LERNIA MARCO (CHIERI)
DEGRASSI ALESSANDRO (CHISOLA CALCIO)
GRANCITELLI CLAUDIO (CHISOLA CALCIO)
CIKO SEVO (DERTHONA FBC 1908)
MANFREDI LEONARDO (FEZZANESE)
TARANTINO GABRIEL (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)
MONTALBANO NICOLO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
NICASTRI FRANCESCO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
RAO EROS (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
VONO RICCARDO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
MYRTOLLARI KONSTANTINOS (LEGNANO SSDARL)
VERNOCCHI ALESSANDRO (LEGNANO SSDARL)
DAMONTE LORIS (LIGORNA 1922)
DONAGGIO LUCA (LIGORNA 1922)
GULLI ANDREA (LIGORNA 1922)
TOURE SADIA OMAR (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)
DANIELLO ALESSANDRO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
FURNO CRISTIANO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
MASINI FEDERICO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
ROVIDO DAVIDE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
ARGENTO GIUSEPPE (STRESA VERGANTE)
SPERA MATTIA (STRESA VERGANTE)
TORDINI NICOLO (STRESA VERGANTE)
DE BODE ALESSIO (VADO) DI RENZO LUCA (VADO)