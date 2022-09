Semaforo verde per il Rally Storico, la Coppa dei Fiori e il Rally delle Palme

Dopo il Sanremo Rally Storico anche la 36esima Coppa dei Fiori, gara di regolarità a media valevole per il Campionato Italiano di specialità e il 23° Rally delle Palme aprono i cancelli delle iscrizioni ai concorrenti. Da venerdì prossimo, 16 settembre, i concorrenti delle due gare che fanno da damigelle al Sanremo Rally Storico, potranno inviare alla segreteria della manifestazione i moduli di iscrizione (scaricabili dal sito ufficiale www.rallyesanremo.it) avendo tempo per perfezionare la loro adesione sino a venerdì 7 ottobre.

Coppa dei Fiori sulle strade che hanno fatto la storia. La 36esima edizione della Coppa dei Fiori (https://www.rallyesanremo.it/coppa-dei-fiori/) vivrà le sue giornate strettamente a ridosso del Sanremo Rally Storico, richiamando a Sanremo i concorrenti, specialisti nel percorrere le strade al centesimo di secondo, nel pomeriggio di giovedì 13 ottobre per le verifiche tecniche (dalle ore 15.00 alle 18.00) una ghiotta occasione per gli appassionati, e non solo loro, di ammirare da vicino vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada. La gara si svilupperà nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 ottobre partendo dalla pedana di Corso Imperatrice a Sanremo (venerdì 14 alle ore 10.05) per vivere la parte agonistica sulle classiche prove del rally storico. Ovvero Colle d’Oggia, Passo Teglia e Passo Langan in doppio passaggio il venerdì, mentre il sabato il terreno di confronto sarà un doppio appuntamento a Vignai e sul Bignone e un passaggio mattutino a Coldirodi, prima di tornare in Corso Imperatrice a Sanremo per festeggiare tutti gli equipaggi che avranno concluso i 289 km di gara.

Un pomeriggio di premiazioni. “Sabato pomeriggio Sanremo vivrà un lungo momento di festa e di premiazioni” commenta Sergio Maiga che guida il team organizzatore del triplice evento. “I festeggiamenti, inizieranno alle ore 14.23 sul palco arrivi sotto al Casinò di Sanremo, premiando i vincitori del 37 Sanremo Rally Storico (e tutti quelli che avranno concluso la gara) per proseguire, praticamente senza soluzione di continuità, alle ore 15,43 con l’inizio della cerimonia di premiazione di chi avrà concluso la 36esima Coppa dei Fiori, coinvolgendo in un unico abbraccio regolaristi e rallisti con la Città di Sanremo”.

Sarà il centro di Bordighera il cuore pulsante della 23esima edizione del Rally delle Palme e non poteva essere altrimenti, visto che proprio la “città delle palme” per antonomasia, ospitò la prima edizione della gara nel 1952, settant’anni orsono. Il Rally delle Palme entrerà nel vivo nel pomeriggio di venerdì 14 ottobre (ore 14.00-18.00) quando si terrà la prima tornata di verifiche tecniche nel Parcheggio Piccola Velocità a Bordighera, verifiche che proseguiranno sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30. Meno di due ore dopo si accenderà il semaforo verde con la partenza alle ore 14.20 da Corso Italia a Bordighera, dove i concorrenti faranno ritorno alle 20.30, dopo aver percorso 177 km di cui 61,78 di prove speciali, che riprenderanno in parte quelle del rally storico (due volte a Vignai, Bignone e Bajardo) intervallate da un riordino sul Solettone di Vallecrosia (ore 16,52) e parco assistenza nel Parcheggio Piccola Velocità a Bordighera (ore 17.22).

Il Ponente Ligure comincia ad avvicinarsi al rally. “Qualcosa si è mosso, ma non ancora abbastanza”. Sergio Maiga, presidente del comitato organizzatore delle gare, commenta così l’interesse di enti e istituzioni verso l’evento di metà ottobre che coinvolgerà Sanremo, Bordighera, Vallecrosia e le località montane sovrastanti. “Rispetto al passato sono stati fatti alcuni passi avanti, anche se non tutte le attività imprenditoriali hanno recepito l’impatto economico di un simile evento per la nostra zona. Calcoli alla mano il Rally Storico, la Coppa dei Fiori e il Rally delle Palme coinvolgono direttamente circa 4500 persone in cinque giorni (in questo computo non sono calcolati gli spettatori e chi non è coinvolto direttamente nella gara) che significa movimentare oltre 700.000 € spesi in zona. In un momento di bassa stagione turistica mi pare rappresentino una bella iniezione economica” afferma Maiga.

“Certo, continuiamo ad avere l’appoggio delle istituzioni locali, che da sempre ci sono state vicine e hanno sempre accolto il rally come fosse una loro manifestazione. Anche altre attività economiche della città, come ad esempio il Casinò, ci supportano storicamente da molti anni instaurando una collaborazione che dura da decenni” prosegue Sergio Maiga. “Rivolgo un ringraziamento particolare alla Fondazione CARIGE che insieme con alcuni imprenditori locali ha supportato in modo significativo questa edizione della nostra manifestazione”.

Sul sito Internet www.rallyesanremo.it si possono trovare tutte le informazioni necessarie a concorrenti e spettatori con tutti i moduli per le iscrizioni e le dichiarazioni di conformità, oltre a tutte le notizie sulle gare, compresi programmi e tabelle tempi e distanze. È attiva inoltre la pagina Facebook ufficiale della gara. Per info: www.rallyesanremo.it

Appuntamenti delle gare del 13/15 ottobre a Sanremo e Bordighera

37° Sanremo Rally Storico – Programma

Martedì 6 settembre: apertura iscrizioni

Martedì 27 settembre: chiusura iscrizioni (concorrenti FIA)

Mercoledì 5 ottobre: chiusura iscrizioni (concorrenti non FIA)

Giovedì 13 ottobre (ore 15.00-18.00). Shake Down – San Romolo

Venerdì 14 ottobre (ore 8.30). Partenza prima tappa. Corso Imperatrice – Sanremo

Venerdì 14 ottobre (ore 17.45). Termine prima tappa. Parco Chiuso Piazzale Adolfo Rava – Sanremo

Sabato 15 ottobre (ore 8.15). Partenza seconda tappa. Piazzale Adolfo Rava – Sanremo

Sabato 15 ottobre (ore 14.30). Palco arrivi e premiazioni Corso Imperatrice – Sanremo

36° Coppa dei Fiori – Programma

Venerdì 16 settembre. Apertura iscrizioni

Venerdì 7 ottobre. Chiusura iscrizioni

Giovedì 13 ottobre (ore 15.00 – 18.00). Verifiche tecniche Piazzale Adolfo Rava – Sanremo

Venerdì 14 ottobre ore 10.05. Partenza Corso Imperatrice – Sanremo

Venerdì 14 ottobre ore 18.45. Arrivo prima tappa Vecchia Stazione – Sanremo

Sabato 15 ottobre ore 9.55. Partenza seconda tappa Vecchia Stazione – Sanremo

Sabato 15 ottobre ore 15.43. Palco arrivi Corso Imperatrice – Sanremo

23° Rally delle Palme – Programma

Venerdì 16 settembre. Apertura iscrizioni

Venerdì 7 ottobre. Chiusura iscrizioni

Venerdì 14 ottobre ore 14.00-18.00. Verifiche tecniche Parcheggio Piccola Velocità -

Bordighera

Sabato 15 ottobre ore 8.30-12.30. Verifiche tecniche Parcheggio Piccola Velocità - Bordighera

Sabato 15 ottobre ore 14.20. Partenza a Bordighera

Sabato 15 ottobre ore 20.30. Arrivo a Bordighera