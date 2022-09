Volley: successo per il corso docenti regionali ufficiali di gara Fipav Liguria

Nel fine settimana (10-11 Settembre) appena trascorso si è svolto il corso per nuovi docenti regionali ufficiali di gara di Pallavolo ed in contemporanea il corso di aggiornamento per quelli già abilitati.

Organizzato dal Comitato Regionale Liguria della Federazione Italiana Pallavolo, l’evento ha avuto luogo nella location del Novotel Genova City alla presenza del responsabile R.R.U.G. Marcello Storti, del consigliere regionale Fipav Alessandro Cartasso e del vicepresidente Fipav Liguria Renzo Grippino.

Il corso è stato tenuto dal docente nazionale Fipav UG Alessandro La Mantia ed ha visto la partecipazione degli arbitri aspiranti docenti regionali Piera Basso, Viviana Giacoppo, Irene Parodi, Barbara Roncati e Eleonora Tronfi a cui si sono aggiunti due aspiranti docenti della Fipav Piemonte Francesco Grullone e Alessandro Sicco.

Nella giornata di domenica, si sono poi aggiunti gli altri docenti per il corso di aggiornamento (Ivano Bianchi, Federico Coppola, Valeria Ferrarese, Massimo Lerici, Luigi Peccia, Riccardo Pezzi, Francesco Rovere e Giuseppe Soffietto) e tutti insieme hanno poi lavorato su alcuni progetti formativi completi di docenza dall’assegnazione all’esposizione in aula.

FIPAV Liguria, nel constatare grande partecipazione alle lezioni da parte di tutti, registra molta soddisfazione per il lavoro svolto.