Calcio. Il Savona rinuncia al bando per il Bacigalupo. Il presidente Cannella conferma: "Non ci presenteremo"

Mancano ormai davvero pochi giorni alla chiusura del bando per l'assegnazione dello stadio Bacigalupo, ma nelle scorse ore è maturata già una certezza: il Savona non presenterà alcune offerta.

Ieri la dirigenza del vecchio delfino ha infatti confermato la propria decisione, già ventilata nella conferenza di Palazzo Nervi, dove l'avvocato Cittadino, in un animato confronto con l'assessore allo sport, Francesco Rossello, ha richiesto al Comune la possibilità di andare a trattativa diretta per la concessione dell'impianto di Via Cadorna.

Resta da capire se ci saranno soggetti pronti a inserirsi all'ultimo minuto (improbabile), il che spingerebbe (come dichiarato sempre nel corso della conferenza) l'attuale proprietà a cedere la mano.

Non rimane quindi che attendere la chiusura del bando e capire le mosse dell'amministrazione comunale nel caso non arrivino offerte.

L'ipotesi di un'assegnazione diretta è sempre stata accolta più che freddamente dal Comune, ma, se dovesse essere pubblicato un nuovo bando, la dirigenza biancoblu ha fatto intendere a chiare lettere come la permanenza all'ombra della Torretta non sia da considerare così scontata.