Calcio, Seconda Categoria. Ecco i due gironi: Cisano, Legino B e Villanovese con le imperiesi

Il comunicato del CR Liguria

La Società precedentemente indicate sono state suddivise in n. 02 Gironi come di seguito indicato:

GIRONE “A” – IMPERIA

ARGENTINA ARMA

CARLIN’S BOYS

CISANO

LEGINO 1910 “B”

NUOVA SANSTEVESE

POLISPORTIVA SANREMO 2000

REAL SANTO STEFANO CALCIO

RIVA LIGURE

SAN BARTOLOMEO CERVO

VILLANOVESE

GIRONE “B” SAVONA

BORGHETTO 1968

BORGIO VEREZZI

CENGIO

DEGO CALCIO

MURIALDO

NOLESE R.G. 1946 2001

PALLARE CALCIO

ROCCHETTESE

SASSELLO

A.S.D. SPERANZA 1912 F.C. “B”





Il Consiglio Direttivo ha determinato di riservarsi la facoltà di integrare l’organico di cui sopra in caso di ulteriori, nuove, adesioni.

Le Squadre “B” sono da intendersi “in classifica”, alle stesse sarà in ogni caso precluso ogni diritto sportivo di ammissione al campionato superiore e di partecipazione alle fasi di play off della stagione sportiva 2022/2023 in appendice al Campionato interessato, nonché ogni diritto sportivo per partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2023/2024. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purché in possesso dei requisiti previsti.