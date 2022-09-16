Giudice Sportivo. Eccellenza: stop a Sako, Sina, Ferrari e Lasagna

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 10/ 9/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
GALLERI SIMONE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)
RAVONCOLI MIRKO (IMPERIA CALCIO SRL)
SANCINITO DAVIDE (IMPERIA CALCIO SRL)
GARE DEL 11/ 9/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SAKO HAMED (LAVAGNESE 1919)
A gioco fermo, durante le operazioni di sostituzione, mentre usciva dal tdg, colpiva con una manata al volto un avversario, senza conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SINA ERNALD (TAGGIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FERRARI DA SILVA PEDRO A. (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
LASAGNA PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)
DOTTO LORENZO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
D IMPORZANO ANDREA (FORZA E CORAGGIO)
DI SALVATORE LEONARDO (LAVAGNESE 1919)
ROMANENGO GIOVANNI BATTIS (LAVAGNESE 1919)
VIANSON YVES (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
MICELI ARMANDO (TAGGIA)
SECONDELLI RICCARDO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
GIBILARO FABIO (ALBENGA 1928)
SCARRONE TOMMASO (ALBENGA 1928)
BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)
MERIALDO FEDERICO (ANGELO BAIARDO)
NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
VERDIANI ENRICO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CAFFERATA GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)
PRATO FABIO (CAIRESE)
AGOSTINI STEFANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
OUATTARA ALI (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CANTONI LEONARDO (CANALETTO SEPOR)
POLI ALESSIO (CANALETTO SEPOR)
PADOVAN GABRIEL (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
GARGANO MATTEO (FINALE)
PANIATE LUCA (FINALE)
BEDINI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)
CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)
ZAMBARDA GIANMATTEO (FORZA E CORAGGIO)
BACHEROTTI TOMMASO (LAVAGNESE 1919)
ZAVATTO MATTEO (LAVAGNESE 1919)
CELOTTO LUCA (TAGGIA)
MATZEDDA ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
RAJA ALESSANDRO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)