Il Sup Team Savona resta ai vertici mondiali, in Polonia quinto posto per Sara Oddera

Si sono svolti a Gdynia in Polonia i campionati del mondo di Stand Up Paddle all'insegna dell'International Canoe Federation (ICF) 2022.

La portacolori del Sup Team Savona, Sara Oddera arrivava forte di due medaglie d'argento dello scorso anno a Balaton.

"Abbiamo trovato un clima rigido tanto vento e mare mosso, il Baltico - racconta il sodalizio savonese - non è uno scherzo a settembre è come a Gennaio qui in Italia.

La prima giornata di gare Sprint finisce con la conquista dei quarti, delle semifinali e finali ottenendo un 5 posto degno di una competizione di cosi alto livello.

Il venerdi giorno della lunga distanza Sara aveva a disposizione soltanto la 14x21.5 che con un mare cosi forte non era assolutamente adeguata, in ogni caso finisce conquistando il quinto posto della classifica generale.

Nelle gare Tecniche riusciamo a prendere la qualificazione per la finale ma proprio nella stessa causa una caduta portiamo a casa il sesto posto.

Con due quinti e un sesto posto torniamo a Savona consapevoli che si poteva fare meglio ma anche peggio, in ogni caso essere tra i primi cinque paddlers più forti al mondo non è cosa da tutti...

Ci vediamo il prossimo anno!"