Calcio. Serie D, sabato in campo per dieci squadre del girone A: il Vado cerca la seconda vittoria di fila contro il Pont Donnaz

C'era grande curiosità nel vedere all'opera un Vado profondamente rivoluzionato durante il mercato estivo e i rossoblu di mister Didu hanno risposto fin qui molto bene, raccogliendo un bottino di punti ideale per iniziare al meglio la stagione.

Il pari interno contro l'ambizioso Derthona e la vittoria di Chisola hanno dato slancio alla formazione del patron Tarabotto, che cercherà di sfruttare il momento positivo già questo pomeriggio, quando tra le mura amiche del "Chittolina" Lo Bosco e compagni andranno a caccia dei primi tre punti casalinghi ricevendo la visita del Pont Donnaz. Un avversario ostico ma alla portata dei rossoblu, chiamati a invertire un trend non proprio positivo contro la formazione valdostana, almeno nelle sfide giocate in Liguria: due anni fa fu la doppietta di Varvelli a castigare la formazione allora allenata da Luca Tarabotto, mentre il match della passata stagione si chiuse con un rocambolesco 4-4.

4-4-2 o 4-3-3 le soluzioni tattiche sulle quali continua a insistere Marco Didu fin da inizio preparazione: da valutare ancora le condizioni di qualche giocatore (su tutti Ropolo), ma le opzioni, per il tecnico piemontese, dall'inizio o a partita in corso, non dovrebbero mancare.

Si parte alle 15.00, quando prenderanno il via anche Bra-Castanese, Casale-Fossano, Chieri-Borgosesia e Stresa-Derthona.