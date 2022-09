Accordo concluso positivamente tra il Finale e l'Arezzo per il prestito del centrocampista Valerio Cristaldi.

Ieri è stato infatti posti nero su bianco il trasferimento in giallorosso per la stagione sportiva in corso del giocatore classe 2002.

L'operazione è stata ufficializzata stamane dal direttore sportivo Roberto Belvedere.