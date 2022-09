Il comunicato:

Colpo in salsa sicula per la Vadese Calcio, entra a far parte della compagine di mister Saltarelli il difensore Gabriele Carrera classe 2000. Carrera ex Ragusa e Scordia dall’eccellenza Siciliana, trasferitosi da poco nel Savonese per motivi di lavoro e con una gran voglia di giocare ha scelto la Vadese come casa calcistica in Liguria