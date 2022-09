Giudice Sportivo, Promozione. Sanzioni pesanti in Pietra - Serra Riccò: tre turni a Insolito, quattro a De Mattei

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 11/ 9/2022





DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' AMMENDA

Euro 75,00

SAN DESIDERIO

Per aver tardata, al termine della gara, la consegna delle chiavi allaterna per diversi minuti, lasciando i dd.d. g. in attesa fuori del proprio spogliatoio ed esponendoli alle proteste dei propri calciatori

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/10/2022

DAMONTE GEROLAMO (LEGINO 1910)

Infrazione rilevata da un AA

AMMONIZIONE (I INFR)

CUTUGNO NICCOLO (CADIMARE CALCIO)

ROSSANO MICHAEL (SAN DESIDERIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA GENTA ILARIO (CARCARESE) 1 gara

AMMONIZIONE (I INFR)

VALMATI ENRICO (BORZOLI)

GENTA ILARIO (CARCARESE)

SARDO ENRICO (GOLFO DIANESE 1923)

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

SCHIAZZA CORRADO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CANNISTRA GIANFRANCO (VALLESCRIVIA 2018)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DE MATTEI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

A gioco fermo, in reazione, sgambettava da tergo un avversario, spingendolo con forza e facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive (sanzione aggravata in quanto capitano)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

A palla lontana, colpiva un avversario con un calcio sopra la caviglia, senza conseguenze lesive (infrazione segnalata da un AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AYALAS SANTIAGO EZEQUIEL (PIETRA LIGURE 1956)

BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)

FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR)

BELLA SALVATORE (BAIA ALASSIO CALCIO)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO CALCIO)

GRIFFINI ANDREA UGO (BAIA ALASSIO CALCIO)

MANDRACCIA GABRIELE (BAIA ALASSIO CALCIO)

ROSSI ANGELO (BAIA ALASSIO CALCIO)

ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO CALCIO)

ALLOCCA FILIPPO (BORZOLI)

BALESTRINO SIMONE (BORZOLI)

DELGADO GAMARRA OSWALDO STEEVEN (BORZOLI)

MESSINA ANDREA (BORZOLI)

BERTELLONI LUCA (CADIMARE CALCIO)

DELLATOMMASINA LUCA (CADIMARE CALCIO)

IMPERATRICE MASSIMO (CADIMARE CALCIO)

ROSSI FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

ARBOCO ETTORE (CAPERANESE 2015)

GARRASI SIMONE (CAPERANESE 2015)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)

MANFREDI DAVIDE (CARCARESE)

SPOZIO MATTEO (CARCARESE)

ZIZZINI MARCO (CARCARESE)

CAPPANNELLI MARCO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

DURANTE ALESSANDRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

OGLIARI ALESSANDRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

DI FINO MATTIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

OSES JUAN PABLO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PIAZZA FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BOGGIO AMERIGO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CUCURNIA NICOLO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

DEGANO ANDREA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

LUFRANO CRISTIAN (FOLLO FOOTBALL CLUB)

VALLETTA FRANCESCO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BOERO TOMMASO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CIMIERI ANURA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BARISON STEFANO (GOLFO DIANESE 1923)

DE MATTEIS SIMONE (GOLFO DIANESE 1923)

ESPOSITO FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

RODA SAMUELE (GOLFO DIANESE 1923)

AVELLANO DAVIDE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MALATESTA FLAVIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

VIOLA MATTIA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MACAGNO MANUELE (LEGINO 1910)

MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)

PIU NICCOLO (LEGINO 1910)

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

DE MARTINI ALESSIO (LITTLE CLUB JAMES)

BOSSI FEDERICO (MARASSI 1965)

CANTONI LORENZO (MARASSI 1965)

PAPACCHIOLI LUCA (MAROLACQUASANTA)

PAPARCONE MATTEO (MAROLACQUASANTA)

DRAGO SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

MANCA FLAVIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

RAPETTI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

STILO FRANCESCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

GALLO FABIO (NEW BRAGNO CALCIO)

MARINI GIACOMO (NEW BRAGNO CALCIO)

MORETTI FABIO (NEW BRAGNO CALCIO)

NEGRO LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)

NEGRO NICOLO (NEW BRAGNO CALCIO)

PUGLIA MARTIN (NEW BRAGNO CALCIO)

BESTAGNO RICCARDO (OSPEDALETTI CALCIO)

CASSINI STEFANO (OSPEDALETTI CALCIO)

COSTO DAVIDE (OSPEDALETTI CALCIO)

SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)

ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)

ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)

YMERI ARTURO (PRAESE 1945)

COSTA FRANCESCO (SAMMARGHERITESE 1903)

MAUCCI RAFFAELE (SAMMARGHERITESE 1903)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

POGGIOLI SAMUELE (SAMPIERDARENESE)

BISOGNI FRANCESCO (SAN DESIDERIO)

CASTAGNETO FRANCESCO (SAN DESIDERIO)

VERONI DANIELE (SAN DESIDERIO)

ESPOSITO ANDREA (SERRA RICCO 1971)

GARIBALDI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

PANEPINTO FABIO (SERRA RICCO 1971)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

ZUNINO ELIA (SERRA RICCO 1971)

AUTERI ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)

BARONE DANIELE (SOCCER BORGHETTO)

CARRO GAINZA MATEO G. (SOCCER BORGHETTO)

DAPRILE FABIO (SOCCER BORGHETTO)

CASCIARI MATTIA (TARROS SARZANESE SRL)

FAGANDINI TOMMASO (TARROS SARZANESE SRL)

GIANNARELLI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)

LARCOMBE JOELE (TARROS SARZANESE SRL)

LUCCHI SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

NJIE ALHAGIE (VALLESCRIVIA 2018)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

ZANOVELLO ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)

ALLEGRO SIMONE (VENTIMIGLIACALCIO)

CALCOPIETRO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

TARROS SARZANESE SRL - GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in questione

Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società TARROS SARZANESE, con p.e.c. in data 12 Settembre 2022 h. 12:23:58;

Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.;

Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 14.09.2022, h.17.45 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S., motivato dal fatto che a motivo del supposto utilizzo da parte della società GOLFOPARADISOPRORECCOC.A., nella gara in questione di un calciatore in posizione irregolare;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dover applicare il disposto dell'art. 67, sesto comma del C.G.S., anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma;

Dispone:

Di soprassedere all'omologazione della gara in esame;

Di stabilire che la pronuncia sul predetto ricorso, avverrà in data 22/09/2022, comunicandolo alle società TARROS SARZANESE e GOLFOPARADISOPRORECCOC.A., nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.;

Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione.

Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci