Calcio, Albenga. Buttu e i suoi ragazzi in vetta solitaria: "Sestrese con qualità. Gruppo super, chi è entrato ha cambiato la partita"

Terzo sigillo consecutivo e chiusura d'estate al primo posto solitario per l'Albenga di Pietro Buttu.

Com'era preventivabile la Sestrese non ha steso il tappeto rosso agli ingauni, anzi, il valore dei verdestellati ha in parte sorpreso anche lo stesso mister.

"Sapevo che sarebbe stata dura, ma non così tanto. Abbiamo affrontato una squadra tosta con grande qualità nel reparto avanzato, serviva una grande prova per tornare ad Albenga con i tre punti.

Siamo andati sotto, anche se non vi erano avvisaglie particolari, ma il grande contributo di chi è entrato in campo ci ha permesso di ribaltare le sorti dell'incontro; a tal riguardo sono particolarmente contento per il contributo di Carballo, davvero un ragazzo d'oro.

La freddezza di Graziani dal dischetto?

"Sia Thomas che Gabriel stanno vivendo una bella palestra, con la speranza che possano diventare giocatori da palcoscenici davvero importanti. Ho però la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi eccezionali e oggi lo hanno nuovamente dimostrato"