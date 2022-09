Calcio. Savona avanti in Coppa Liguria: Letimbro battuta 3-2, gli striscioni si qualificano agli ottavi di finale

LETIMBRO - SAVONA 2-3 (29' Zignego, 52' Guerra - 22' Lanzarotti, 63' Pondaco, 94' Fancellu)

Fischio finale al "Santuario": il Savona batte 3-2 la Letimbro e passa il turno

94' FANCELLU! 3-2 SAVONA! Contropiede vincente degli striscioni dopo un errore a metà campo della Letimbro, i biancoblu che chiudono il discorso qualificazione

90' scocca ora il novantesimo, ancora cinque minuti da giocare

82' dentro anche Odenato al posto di Aglietto

77' Rapetti va al tiro dal limite, Cerone controlla a terra

76' Belmonte lascia il posto a Fidaleo

70' Brazzino rileva Pondaco nel Savona

68' grande azione di Bozzo sulla sinistra, saltati un paio di avversari prima di guadagnare l'ennesimo tiro dalla bandierina della partita

66' Vario in diagonale calcia di prima intenzione non trovando lo specchio, squadre più lunghe in questa fase

65' Bozzo rileva Russo, altra sostituzione tra le file gialloblu

63' PONDACO! PAREGGIO DEL SAVONA! Errato disimpegno di Cerone che consegna di fatto il pallone al numero otto degli striscioni, è 2-2 il nuovo parziale al "Santuario"

61' destro di Sofia direttamente sulla barriera

60' ammonito Nocerino, che commette fallo su un giocatore biancoblu concedendo punizione dal limite al Savona

58' Vario rileva Molinari, seconda sostituzione operata da Oliva

56' Aglietto cerca l'incrocio da fuori area, il pallone si impenna e termina la sua corsa sul fondo

52' LA RIBALTA LA LETIMBRO! Corner di Frumento a rientrare e deviazione vincente di Guerra che beffa Porta sul primo palo. Operazione sorpasso completata per i gialloblu, che con questo risultato sarebbero qualificati agli ottavi

49' Aglietto da fuori calcia con il mancino, facile e centrale per Porta

47' Rapetti da posizione defilata mette in rete, ma è tutto fermo per evidente posizione di fuorigioco dell'attaccante biancoblu

Si riparte con un cambio per parte: nella Letimbro c'è Nocerino al posto di Crino, tra le file biancoblu Matarozzo rileva Esposito

SECONDO TEMPO

Alla pausa è 1-1 tra Letimbro e Savona, reti di Lanzarotti e Zignego

45' si andrà avanti fino al 47'

45' pericolosa ripartenza gialloblu con il cross basso di Belmonte che non viene raccolto da nessun compagno

42' Zignego ruba palla al limite, dribbla un avversario ma calcia poi troppo debolmente per poter impensierire Porta, chance Letimbro in questo finale di tempo

36' giallo per proteste a Molinari

35' tocco di mano in area biancoblu piuttosto evidente, l'arbitro lascia proseguire tra le veementi proteste della Letimbro

29' ZIGNEGO! HA PAREGGIATO LA LETIMBRO! Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina si genera una mischia furibonda al limite dell'area piccola, decisiva la zampata dell'attaccante gialloblu che regala l'1-1 alla squadra di Oliva

28' sassata di Molinari destinata all'incrocio, arriva Carlo Porta con la punta dei guantoni ad alzare in corner, attento il numero uno ex Finale

27' rovesciata da posizione impossibile tentata da Lanzarotti, sfera direttamente sul fondo

24' risposta della Letimbro affidata a Zignego, destro da fuori deviato in angolo da Porta

22' LANZAROTTI PORTA AVANTI IL SAVONA! Cerone si oppone al tentativo ravvicinato di Sofia, ma nulla può sul tap in a porta vuota dell'esterno biancoblu. Striscioni avanti 1-0

21' Pescio apre sulla sinistra per l'accorrente Belmonte, diagonale di prima intenzione controllato a terra senza problemi da Porta

14' Russo in verticale cerca l'inserimento in profondità di Belmonte, pallone leggermente lungo che non viene raggiunto dal numero sette gialoblu

13' Lanzarotti dalla destra cerca Sofia sul secondo palo, gioco però fermato dal direttore di gara per un fallo in attacco fischiato a Rapetti

9' va col mancino il difensore biancoblu, deviazione di Guerra in calcio d'angolo

8' contrasto al limite tra Russo e Pondaco, l'arbitro concede punizione a favore del Savona, sul pallone Sofia e Quintavalle

6' fasi di studio in questi primi minuti, squadre attente che cercano di non scoprirsi

1' inizia il match! Completo gialloblu per la Letimbro, Savona con i tradizionali colori biancoblu

PRIMO TEMPO

Formazioni:

LETIMBRO: Cerone, Crino, Russo, Frumento, Rossetti, Pescio, Belmonte, Guerra, Aglietto, Molinari, Zignego

A disposizione : Venturino, Mellogno, Vario, Gallione, Odenato, Nocerino, Fidaleo, Bozzo, Valdora

Allenatore : Oliva

SAVONA: Porta, Fancellu, Esposito, Di Roccia, Apicella, Quintavalle, Lanzarotti, Pondaco, Rapetti, Sofia, Marrapodi

A disposizione : Brazzino, Moscino, Brema, Fontana, Matarozzo