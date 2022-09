Calcio. Coppa Liguria di Prima Categoria: occhi puntati su Letimbro-Savona, discorso qualificazione ancora aperto in quasi tutti i gironi

Tempo di primi verdetti anche per le formazioni che domenica prossima inaugureranno il campionato di Prima Categoria. Si chiude infatti oggi la prima fase della Coppa Liguria, con il discorso qualificazione ancora aperto in quasi tutti i 16 gironi da ponente a levante.

Riflettori puntati sul match delle 15.00 tra Letimbro e Savona: per i gialloblu, costretti a vincere vista la peggior differenza reti con la formazione di Frumento (oggi assente per problemi personali), l'occasione di giocarsi il passaggio del turno contro un avversario dal nome così blasonato, mentre gli striscioni, ancora in fase di costruzione, proveranno a regalarsi una piccola soddisfazione tra il solito trambusto estivo che ormai è di prassi all'ombra della "Torretta".

Il girone A vedrà andare in scena lo "spareggio" qualificazione tra Andora e Camporosso (ore 20.30), con due risultati su tre a favore dei rossoblu, mentre nel gruppo B, con il Pontelungo primo in classifica ma oggi a riposo, la San Filippo dovrà battere con due reti di scarto il Vadino (ore 19.00) per scavalcare i granata e centrare il pass alla seconda fase.

Spostandosi verso il ponente savonese, ecco Vadese-Spotornese (ore 17.00) decisiva ai fini del passaggio del turno: alla squadra di Saltarelli basterà non perdere dopo la vittoria conquistata contro la San Francesco nel match d'esordio.

Nel gruppo D ancora tre squadre in corsa: il Quiliano, al momento in testa a quota 4 insieme al Millesimo ma con una miglior differenza reti, ospita l'Aurora (ore 17.00), che segue a un punto di distanza e che, per centrare la qualificazione, oltre a espugnare il "Picasso", dovrà sperare in un pari tra Millesimo e Plodio (ore 18.00).

Nel girone E, con il Mallare già qualificato dopo la vittoria di ieri contro la Veloce, Priamar-Altarese sarà un semplice test in vista del campionato

Tutto il programma e i relativi orari, livescore su Svsport.it: