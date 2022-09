Calcio. Eccellenza: Albenga nella tana della Sestrese, Cairese e Finale cercano ulteriore slancio contro Voltrese e Campomorone

Genova Calcio e Albenga sono le uniche due squadre che, dopo appena centottanta minuti di campionato, hanno raccolto sei punti su sei, dimostrando solidità, affiatamento e uno spirito battagliero che, alla lunga, in un campionato tosto come l'Eccellenza, potranno risultare fattori di notevole importanza.

Proprio gli ingauni di Pietro Buttu, ancora alle prese con diverse assenze, cercheranno il colpaccio esterno contro la Sestrese, formazione che nelle prime due giornate ha piegato il Finale e reso la vita difficile alla Cairese, dimostrando grande compattezza e organizzazione soprattutto in fase difensiva. Trasferta delicata anche per la Lavagnese, ospite dei biancorossi di Maisano, autori di sette reti in due partite e con la porta ancora inviolata.

Sarà invece di scena a Voltri la Cairese, ancora in fase di rodaggio ma comunque con quattro punti già in cascina, mentre per il Finale, vittorioso domenica scorsa contro il Rapallo, il calendario prevede la trasferta in quel di Campomorone.

La ripartenza dell'Imperia passa dalla sfida casalinga contro l'Angelo Baiardo, ostacolo Busalla invece per il Taggia di Siciliano.

Ecco tutto il programma odierno (fischio d'inizio su tutti i campi alle ore 15.00, ad eccezione di Rivasamba-Forza e Coraggio, ore 18.30)