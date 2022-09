Calcio. Il Pietra domina e poi soffre, Golfo Dianese battuta 3-2 al Marengo

GOLFO DIANESE - PIETRA LIGURE 2-3 (72' De Matteis, 75' Favale - 6' Odasso, 13' Mehmetaj, 40' Battuello)

50' finisce qua! Prima vittoria in campionato per il Pietra

48' doppio giallo a Burdisso, Golfo Dianese in 10

45' cinque di recupero, Pisano lancia Pollero per Rovere

45' rischia Andreetto coprendo Vernice in uscita, Masini lascia correre sul contatto con Mrahi

44' ammonito Favale

43' ottima uscita di Vernice direttamente dalla rimessa rossoblu, sbroglia una matassa non indifferente l'estremo difensore di Pisano

38' Pili! Il Pietra sfiora il quarto gol del Pietra, colpo di testa sul secondo palo dritto per dritto, murato a ridosso della linea di porta

35' ammonito Pili, i biancocelesti provano a reggere per non vedersi la partita scivolare dalle mani

30' FAVALE! INCREDIBILE! IL GOLFO LA RIAPRE! 2-3 IN QUESTO MOMENTO

28' Casassa in campo per Sardo, all'ultimo cambio, esce l'ex Savona Francesco Esposito

27' GOL DEL GOLFODIANESE! FRANCESCO ESPOSITO APRE SULLA CORSIA MANCINA, CROSS DI FAVALE PER DE MATTEIS CHE ANTICIPA TUTTI BATTENDO VERNICE

25' iniziano i cambi anche per il Pietra, entra Ballone per Mehmetaj

24' forza Favale dal limite, sfera alta

20' ammonito Odasso, poco da raccontare in questa fase di gara

9' triplo cambio per Sardo, out Arrigo, Delice e Andrea Esposito, in campo Burdisso, Favale e De Matteis

8' batte lo stesso Rovere, Bortolini lo aspetta sul suo palo e blocca in due tempi

7' Rovere imprendibile oggi pomeriggio, Barison lo stende al limite, ammonito

3' provano a dare un senso alla ripresa i padroni di casa, partenza forte nella ripresa, ci mette la mano Vernice sul cross dalla fascia mancina

SECONDO TEMPO

45' termina il primo tempo al Marengo, dominio assoluto per il Pietra Ligure

41' fallo da dietro di Mehmetaj su Barison, giallo inevitabile

40' ROVERE DEVASTA LA FASCIA DESTRA DEL GOLFO DIANESE, ANCORA UN ASSIST, QUESTA VOLTA BATTUTELLO NON FALLISCE: 3-0!

38' brutto scontro tra Spinelli e Vernice. Gamba alta per l'attaccante con il portiere in ospite in uscita. Fortunatamente non sembrano esserci problemi per entrambi

36' Roda non ce la fa, entra Mrahi

34' prima disattenzione grave del Pietra. Sull'angolo calciato da destra, Andrea Esposito può battere di testa indisturbato, senza nemmeno saltare, impatto con la sfera poco felice però per il numero 11 rossoblu.

30' Francesco Esposito a terra in area, Masini lo ammonisce per simulazione

29' Barison molto arrabbiato con i suoi compagni del reparto offensivo. Ci sono effettivamente poche soluzioni per gli sbocchi d'attacco rossoblu

26' Pietra a un passo dal tris, ripartenza fulminea di Rovere, Battuello non trova però l'impatto vincente a pochi centimetri dalla porta

19' reazione Golfo con due cross tra le mani di Vernice, ora ci prova Roda dalla bandierina, sempre il portiere biancoceleste in uscita

13' MEHMETAJ! IL RADDOPPIO DEL PIETRA, ASSIST AL BACIO DI ROVERE, BRAVISSIMO A INTERVENIRE IN SPACCATA L'EX DI TURNO, OSPITI IN TOTALE CONTROLLO

12' tiro cross di Andrea Esposito, docile tra le mani di Vernice

10' Battuello a terra in area, proteste ospiti. Masini lascia correre

9' Bortolini ancora incerto sul colpo di testa ravvicinato di Varaldo, la mano di richiamo salva comunque il portiere dalla capitolazione

7' Bortolini ha infatti chiesto scusa ai propri compagni, poco reattivo il portiere nell'occasione

6' PIETRA IN VANTAGGIO! ODASSO! BATTUTA DAL LATO CORTO DELL'AREA DI RIGORE VERSO L'INCROCIO OPPOSTO, TRAIETTORIA PRECISA MA BORTOLINI PARTE IN RITARDO, BIANCOCELESTI AVANTI!

3' Bortolini reattivo su Ponzo, bella la sponda di Battuello a favorire l'inserimento del compagno

2' non è stato osservato il minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione nelle Marche, fischio d'inizio con tre minuti d'anticipo

1' si parte!

PRIMO TEMPO

GOLFO DIANESE: Bortolini, Arrigo Osinaga, Lufi, Parascosso, Esposito F., Delice, Barison, Spinelli, Roda, Esposito A.

A disposizione: Palmieri, Giorgini, Ceresi, Favale, Casassa, De Matteis, Costamgna, Burdisso, Mrahi

Allenatore: Sardo

PIETRA LIGURE: Vernice, Pili, Ponzo, Corciulo, Puddu, Rovere, Mehmetaj, Andreetto, Varaldo, Odasso, Battuello

A disposizione: Duberti, Aicardi, Asteggiante, Rimassa, Pllero, Szerdi, Guaraglia, Ballone, Bolia.

Allenatore: Pisano

Arbitro: Masini di Genova

Assistenti: Lazzarotti - Amadei