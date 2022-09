Calcio, Golfo Dianese - Pietra Ligure. Sardo non ha rimpianti: "Giusto perdere". Bocche cucite per i biancocelesti

La reazione nel corso del secondo tempo del Golfo Dianese non è bastata a Enrico Sardo per ingoiare con una nota meno amara la sconfitta interna con il Pietra Ligure.

L'allenatore ex San Francesco ha reso giustamente onore al primo tempo dei biancocelesti, dominanti in lungo e in largo:

"Abbiamo sbagliato totalmente approccio - esordisce Sardo - sia sotto il profilo tecnico che mentale. La partita era stata preparata in una maniera decisamente diversa, invece Rovere ha fatto quello che ha voluto e non abbiamo mai accorciato sui loro due centrocampisti.

La sconfitta con la Praese profumava di risultato ingiusto, oggi no, il primo tempo poteva finire 6-0 per loro".

Nessun tesserato del Pietra Ligure ha invece voluto rilasciare dichiarazioni davanti agli organi di stampa.