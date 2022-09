Calcio. La Castellanzese avverte il Vado espugnando 2-1 il campo del Ligorna. Roselli amaro: "Due scelte arbitrali hanno condizionato il risultato"

Prima sconfitta stagionale per il Ligorna di Mister Roselli, superato fra le mura amiche genovesi dalla Castellanzese di Mister Cretaz. Padroni di casa davanti nel primo tempo grazie alla rete di Damonte, con rimonta concretizzata nella ripresa con il calcio di rigore di Ibe e Ababio, dubbi dal punto di vista biancoblù.

La gara è nervosa e fisica nei primi minuti. Al 10' il Ligorna trova il vantaggio: è Damonte a superare Pilotti con un tap in sotto porta. Al 15' la Castellanzese si fa pericolosa ma Atzori fa buona guardia e devia sopra la traversa. Il secondo tempo si apre con il calcio di rigore di Ibe causato dal presunto contatto con Damonte. Dopo il pari ci provano i Biancoblù con una punizione da dentro l’area ma la difesa spazza. Ancora Atzori su calcio da fuori di Cocuzza, mentre al 75' è Ababio a battere Atzori depositando in rete la sua respinta sugli sviluppi di un calcio di rigore. Il Ligorna spinge alla ricerca del pareggio ma la porta di Pilotti sembra stregata. Nei minuti di recupero prima Gulli poi Donaggio provano a superare l’estremo difensore ma la palla non entra. Termina così la sfida sul risultato di 1-2.

Questo il commento di Mister Roselli sulla sfida: «Questa è la prima sconfitta dalla prima amichevole. La partita l’abbiamo vista. Come sempre gli episodi determinano i risultati ma questa volta penso non sia giusta non tanto la sconfitta, quanto i due goal subiti: nel rigore c’è un metro tra una gamba e l’altra e c’è un fuorigioco netto nella seconda rete. Questo onestamente pesa in un mondo dove oramai si va alla ricerca del miglioramento in questi ambiti. Si possono fare errori, ne faccio io e ne facciamo tutti, ma questo non può succedere. Prima della partita parlavo con il loro allenatore, Mister Cretaz, un bravo allenatore, e ho capito che oggi, oltre ad avere due punte molto fisiche, avrebbero esasperato le palle lunghe come quasi nessuno ha mai fatto. In questo campo chi lo fa, avendo questi giocatori strutturati davanti e buon calcio dietro, può fare bene e ti mette in difficoltà perché non c’è chiusura. Dunque, questo ci ha creato qualche problema. Sono scelte ma ripeto, al di là della partita equilibrata, dove tutte e due le squadre hanno lottato fino alla fine, ci sono stati degli episodi che certamente hanno determinato il risultato in maniera evidente».

LIGORNA vs CASTELLANZESE 1-2 (1-0)

RETI: 9' Damonte, 47' Ibe (rig), 74' Ababio

LIGORNA: Atzori, Silvestri (77' Mancini), Scannapieco, Bacigalupo (64' Gulli), Di Masi, Damonte, Dellepiane, Cericola, Donaggio, Tassotti (77' Casagrande), Brunozzi (65' Gualtieri). A disposizione: Ben Ayech, Lipani, Botta, Gerbino, Garbarino. Mister: Roselli.

CASTELLANZESE: Pilotti, Compagnoni (69' Raso), Pisan, Ababio, Esposito, Ibe, Mandelli (65' Perego), Bagatini, Derosa, Ramires, Cocuzza (77' Mazzola). A disposizione: Indelicato, Dervishi, Poretti, Todaj, Bressan, Basilico. Mister: Cretaz.

ARBITRO: Bortolussi di Nichelino