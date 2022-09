Calcio, Vado. Pollice alto per Didu dopo il 2-0 al Pont Donnaz: "Un plauso ai ragazzi per l'applicazione. Le prossime 7 partite ci diranno chi siamo" (VIDEO)

I piedi sono ben saldi a terra, ma passare una notte in vetta solitaria alla classifica rappresenta un vero e proprio balsamo per il Vado, dopo la rivoluzione tecnica estiva.

La sensazione lasciata dai primi tre incontri dei rossoblu è di una squadra competitiva in ogni reparto e con valide alternative da poter utilizzare sia in corso d'opera o per proporre più variabili sotto il fronte tattico (dopo il 4-4-2 dei primi incontri ieri si è tornato al 4-3-3 di Coppa con Lo Bosco affiancato da Capra e Adusa).

Marco Didu al momento si gode la prova offerta con il Pont Donnaz, rinviando i primi bilanci dopo la decima giornata.