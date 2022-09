Pietra, il 16 ottobre la "HBRun Riviera delle Palme" per raccogliere fondi per nuove attrezzature mediche

Dopo la donazione di due nuovi ECG Holter per i pazienti della Cardiologia del Santa Corona, l'HBRun ha pronta una nuova competizione benefica.

Domenica 16 ottobre, la stessa associazione sportiva formata dal personale di diversi reparti del nosocomio pietrese, col patrocinio del Comune di Pietra Ligure, organizza la “HBRun Riviera delle Palme”, gara podistica e camminata non competitiva per grandi e piccini il cui ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto per l’acquisto di attrezzature mediche.

"Ringraziamo HBRun e tutto il gruppo di sostenitori e collaboratori per lo straordinario impegno profuso nell’opera di sensibilizzazione nei confronti della prevenzione delle malattie cardiovascolari, in primis infarto e ictus che sono fra le prime causa di morte e invalidità in Europa e, come amministrazione, siamo contenti di ospitare nella cornice di piazza San Nicolò e del centro storico l’appuntamento di domenica 16 ottobre con lo sport, la salute, la prevenzione e la beneficenza", commentano il sindaco De Vincenzi e il consigliere delegato alla Sanità Liscio.