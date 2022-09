Calcio. Vado in campo per il turno settimanale. La webcronaca del match tra la Castellanzese e i rossoblu

CASTELLANZESE - VADO 2-0 (20' Ababio, 34' Cocuzza)

41' Capano scambia con Adusa, che restituisce la sfera alla mezz'ala, destro di prima intenzione, palla non distante dallo specchio

34' COCUZZA BATTE ASCIOTI, 2-0 CASTELLANZESE

33' INGENUITA' DI DE BODE, TOCCO DI MANO IN PIENA AREA, RIGORE PER LA CASTELLANZESE E GIALLO PER IL DIFENSORE

31' trama tra Capano, Capra e Spanu, cross in corner. Sugli sviluppi la palla torna a Capra che chiude il destro, troppo, non trovando per un metro la porta neroverde

26' Buona sponda di Di Renzo per Adusa. C'è però una sbracciata della punta che viene anche ammonita

23' appena la Castellanzese ha provato ad alzare i giri i neroverdi hanno trovato grande facilità nel vincere i duelli fisici

20' La dinamica del gol. Spanu cerca Capra che controlla male la sfera. Ababio ne approfitta cercando subito in profondita Ibe. Immediato lo scarico per lo stesso Ababio che di mancino, e senza che venga assorbito il suo inserimento, trova il palo interno e la rete.

20' CASTELLANZESE IN VANTAGGIO! ABABIO!

19' angolo per la Castellanzese. Numero di Cocuzza che aggancia alla grande il lancio di Derosa, chiude in corner De Bode. Sulla battuta bravo Ascioti a bloccare in uscita alta

17' il Vado tenta di sfruttare la fisicità di Di Renzo nel cuore del tridente rossoblu, il centravanti sta lavorando molto spalle alla porta per cercare di far salire la squadra

16' risposta di Capra da posizione più accentrata, esito identico.

13' Ababio prova a pescare il jolly dai 25 metri, Ascioti controlla con lo sguardo la sfera terminare sul fondo

10' Cocuzza anticipa l'uscita di Ascioti, c'è però fuorigioco. Riparte il Vado

7' buone le trame offensive del Vado in questo avvio: tiro cross di Di Renzo alto. Ma i rossoblu hanno avuto un buon avvio al "Provasi"

4' prova il colpo di testa Adusa, disturbato l'esterno offensivo non trova nell'area potenza e precisione per la battuta

2' punizione interessante per i padroni di casa, batte Esposito ma la botta viene respinta

1' si parte!

PRIMO TEMPO

CASTELLANZESE: Pilotti, Pisan, Bagatini, Derosa, Ramires, Perego, Esposito, Raso, Ababio, Cocuzza, Ibe.

A disposizione: Indelicato, Compagnoni, Folla, Dervishi, Poretti, Mandelli, Mazzola, Bressan Basilico.

Allenatore: Cretaz.

VADO: Ascioti, Spanu, Bane, De Bode, Ghigliotti, D'Iglio, Castelletto, Capano, Adusa, Capra, Di Renzo

A disposizione: Fresia, Liso, Codutti, CAsazza, Castiglione, Mele, Allogho, Manno, Lo Bosco.

Allenatore: Didu

Arbitro: Munfuletto di Bra

Assistenti: Antonini di Bassano del Grappa e Posteraro di Verona.