Karate Quiliano. Grande prova dei Maestri all'International Torino Cup, bene anche i giovani, 16° su 141 società

E' stata una settimana di festa per la Polisportiva Quiliano - Sezione Karate per i grandi risultati ottenuti all'International Torino Cup.

Una gara veramente tostissima, con atleti fortissimi in tutte le categorie e provenienti anche da altri paesi europei.

Nella categoria Master D primo posto per Sergio Gaggero, seguito da Massimo Terragno. Nella Categoria Master C, invece, secondo classificato Gianni Dameri, per un terzo posto di società assoluto.

Resta un pizzico di amaro in bocca per i ragazzi quilianesi, sconfitti in tre finali con Carlo Ferraris, bravo a sfoderare uno jakutzuki ciudan, di Giulia Badano e Alice Calcagno.

Ottima prestazione anche per Francesca Rossello che con un ginocchio dolorante si ferma solo alla semifinale, Settimo posto invece per Riccardo Di Adamo e Gaia Panaro.

Molto bravi anche Alessio Di Stefano ed Emiliano Scotto che perdono il primo incontro e purtroppo non vengono ripescati.

Resta comunque l'orgoglio per il risultato finale di squadra, con la Polisportiva sedicesima su ben 141 società partecipanti.