Calcio, Albenga. Chiarlone abbassa la temperatura degli entusiasmi: "Non abbiamo fatto nulla, con la Voltrese sarà tosta"

Tre vittorie in altrettante partite, un entusiasmo in città sempre più contagioso e la consapevolezza di essere una buona squadra.

Il rischio euforia potrebbe essere dietro l'angolo, ma nei corridoi dell'Annibale Riva c'è piena consapevolezza sulle difficoltà del campionato.

"Tutto facile? No assolutamente no - esordisce sicuro il direttore generale Cristiano Chiarlone - le prime tre giornate di campionato ci hanno insegnato quanto sia difficile il campionato e quanta fatica abbiamo dovuto fare per portare a casa i tre punti.

Domenica arriverà una Voltrese affamata di punti e verosimilmente, con un numero di retrocessioni che si prospetta decisamente alto, tante squadre battaglieranno ogni settimana per ottenere risultati utili anche contro i team di prima fascia.

Il primato? Positivo partire bene, ma ricordiamoci che questa squadra è partita per far bene, senza alcun obbligo di vincere il campionato".