Rugby. La Serie B del Savona inizia il 9 ottobre, ora spazio ai team giovanili

Continua l’attesa dell’inizio dei Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B, che vedranno ai nastri di partenza anche le due liguri del CUS Genova e della Pro Recco nel principale torneo, ed il Savona, neopromosso, fra i cadetti. La Serie A comunque iniziera’ domenica 2 ottobre e la domenica successiva si giocherà anche in Serie B.

Intanto in questo ultimo fine settimana settembrino comincia il Campionato Regionale riservato agli Under 15 e sabato, al campo Pino Valle d’Imperia scenderanno in campo in un interessante triangolare la squadra di casa dell’Union Rugby Riviera, la Pro Recco e le Province dell’Ovest. Per quanto riguarda gli Under 19 sempre sabato la Pro Recco sara’ di scena al campo “Pacifici” di San Dona’ del Piave con i pari età veneti. Questo test, di solo andata, in pratica è uno spareggio di qualificazione interregionale utile per accedere ad una seconda fase che si disputerà con girone a quattro squadre.

UNDER 19 FASE QUALIFICAZIONE INTERREGIONALE

“TURNO PRELIMINARE”

San Dona’ – Pro Recco (sabato 16,00 campo Pacifici di San Dona’)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 (TRIANGOLARE)

Union Rugby Riviera – Province dell’Ovest e Pro Recco ( sabato ore 16,00 Campo Pino Valle di Baitè/Imperia).