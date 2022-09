Calcio. Prima Categoria B, doppio Romano e l'Albissola va: Spotornese ko 2-0 al "Ruffinengo"

SPOTORNESE - ALBISSOLE 0-2 (6' Romano, 61' Romano)

TRIPLICE FISCHIO FINALE: BUONA LA PRIMA PER L'ALBISSOLE, CHE FESTEGGIA IL RITORNO IN PRIMA CATEGORIA CON UN 2-0 ESTERNO SULLA SPOTORNESE. Decisive le reti, entrambe di Romano, al 6' e al 61'

90' Marras rileva Calcagno, ultimi scampoli di partita

88' espulso mister Dorigo per proteste

83' veementi proteste della Spotornese per un contatto in area su Shahini, l'arbitro lascia proseguire

77' Cossu sfiora l'incrocio con una violenta sassata dal limite, la Spotornese cerca di rientrare in partita

76' infortunio per Colombino, costretto a lasciare il campo, al suo posto Vanara

73' Diana per Rebagliati, inserisce forze fresche mister Sarpero

69' mancino direttamente verso la porta, ma la sfera si perde alta sopra la traversa senza creare problemi a Nucci

68' punizione dal vertice dell'area a favore della Spotornese, sul pallone Cossu

64' il solito Romano sguscia via sulla sinistra e cerca l'incrocio dei pali, questa volta la mira non c'è

61' ANCORA ROMANO! IL RADDOPPIO DELL'ALBISSOLE! Illuminante lancio in verticale di capitan Vallarino che premia la corsa dell'attaccante ceramista, sinistro da posizione defilata e Filippi è battuto per la seconda volta

58' ripartenza fulminea di Romano, pallone per Rebagliati che calcia a giro sul palo più lontano senza però imprimere la forza necessaria alla sfera, controllata in due tempi da Filippi

57' Carminati in diagonale supera Nucci ma non Sala, decisivo a respingere il pallone nei pressi della linea. Massimo sforzo offensivo della Spotornese, Albissole alle corde in questo avvio di ripresa

56' ancora in avanti la squadra di Dorigo, ma Colombino viene fermato in posizione di offside

55' Nucci riesce a salvare la propria porta con un paio di interventi piuttosto goffi ma efficaci, Spotornese poco cattiva negli ultimi metri

53' entrata in netto ritardo su Orcino, nessun cartellino estratto dal direttore di gara. Gara più maschia in questa ripresa

52' Carminati dalla lunetta dell'area calcia con il destro senza inquadrare però lo specchio della porta

51' l'arbitro ferma un'azione pericolosa dei padroni di casa ravvisando una posizione di fuorigioco scatenando le proteste della panchina

47' cartellino giallo ai danni di Greco, primo ammonito anche tra le fila della Spotornese

46' Dorigo inserisce Cossu per Ormenisan, riparte la gara

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Ruffinengo": conduce 1-0 l'Albissole, tra poco il racconto della ripresa

45' ammonito anche Gagliardo tra le fila ceramiste

43' Calcagno dalla distanza trova deviazione e tiro dalla bandierina, prova a chiudere in avanti il primo tempo l'Albissole

39' sinistro masticato da Colombino dopo un batti e ribatti al limite dell'area, sfera abbondantemente a lato

37' ed è proprio Romano il primo ammonito del match

35' dieci minuti alla fine del primo tempo, conduce sempre l'Albissola grazie alla rete messa a segno da Romano al 6'

28' ancora decisivo il numero uno ceramista Nucci, bravo a respingere in tuffo il rasoterra di Carminati dal limite dell'area piccola, seconda chance per la formazione di Dorigo

22' traiettoria interessante di Orcino, spizzata in mischia di un giocatore della Spotornese e miracoloso intervento di Nucci che riesce ad arpionare il pallone, destinato all'angolino, con la punta dei guantoni.

21' Calcagno in ritardo su P. Cosentino, punizione a favore dei padroni di casa

19' fatica la Spotornese a costruire trame pericolose nella metà campo avversaria, ceramisti in controllo in questa fase

13' Calcagno cerca la testa di Rebagliati appostato al limite dell'area piccola, sfera leggermente alta che viene solo sbucciata dall'attaccante numero dieci

11' cerca di reagire la formazione di Dorigo, ma i biancocelesti difendono con ordine cercando di pungere in velocità

6' ROMANO! SUBITO AVANTI L'ALBISSOLE! Retropassaggio di testa di un difensore della Spotornese verso il proprio portiere, il pallone è troppo debole e il numero sette ceramista ci si avventa con un guizzo felino appoggiando in rete

1' si parte! Spotornese in tenuta blu, completo biancoceleste per l'Albissola. Serata ventosa al "Ruffinengo", tifo organizzato da entrambe le parti con cori e bandiere che sventolano già dal prepartita

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SPOTORNESE: Filippi, Bogarin, Crovella, Greco, Ottonello, Cosentino P., Zhuzhi, Orcino, Ormenisan, Colombino, Carminati

A disposizione : Genta, Basso, Cosentino A., Chessa, Shahini, Cossu, Intili, Vanara, Tomasi

Allenatore : Dorigo

ALBISSOLE: Nucci, Gagliardo, Sala, Lupi, Curci, Caroglio, Romano, Vallarino, Calcagno, Rebagliati, Scotto

A disposizione : Ottonello, Marras, Valle, Pisano, Biello, Santonastaso, Diana