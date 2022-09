Calcio, Vadese. Domani Jacopo Provato sarà ancora al via della nuova stagione: "Nutriamo le nostre ambizioni, per calibrarle bisognerà aspettare febbraio"

La carta d'identità recita 1981 nella voce anno di nascita, ma il sacro fuoco della passione calcistica continua a rimanere vivo nella testa e nel cuore di Jacopo Provato.

Domani il portiere della Vadese sarà per l'ennesima volta ai nastri di partenza della stagione dilettantistica contro il Q&V, un'annata che gli azzurrogranata vogliono vivere da protagonisti.







Jacopo, è naturale che dalla società i proclami siano tendenti quasi allo zero, ma è chiaro che la Vadese punti al salto di categoria.

“L'importante è salire, dalla porta o dalla finestra! Scherzi a parte – sorride “Pappo”, ricordo bene l'esperienza vissuta con il Varazze dove riuscimmo a prevalere nei playoff prima con il Pallare e poi con la Ronchese. Ci teniamo a fare bene, è evidente, ma bisognerà attendere febbraio per capire quali potranno essere le nostre ambizioni”.







Il Savona come lo si interpreta? Da squadra rivale per un posto al sole?

“Si, insieme al Pra a mio modo di vedere potranno dire la loro. Attenzione anche al Masone, al Cogoleto e come sorpresa dico Quiliano. Li affronteremo per la terza volta di fila nell'esordio in campionato”.







Già l'anno scorso, senza infortuni, avreste potuto dire la vostra.

“Più che altro gli infortuni si sono per lo più concentrati nei giocatori chiave e, ad essere onesti, non siamo ripartiti al meglio con le problematiche alle ginocchia riscontrate da Brondo, Marchi ed Enzi. Speriamo di avere meno sfortuna e di poter esprimere a pieno il nostro valore”.







E Provato non molla.

“Io continuo a divertirmi e devo dire che il ritorno al Chittolina è stato fondamentale per regalarmi almeno un'altra stagione, così come la presenza del mio amico Suetta: sarà l'undicesimo campionato consecutivo insieme. Gli orari degli allenamenti sono inoltre meno proibitivi e in più il campo è stato riassestato con una nuova posa di cocco. Decisamente più morbido rispetto al Picasso.”