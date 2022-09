Eccellenza. La Cairese continua a correre, il gol di Poggi piega la Genova Calcio: gialloblu alla terza vittoria di fila

CAIRESE - GENOVA CALCIO 1-0 (8' Poggi)

FINISCE QUI! LA CAIRESE BATTE 1-0 LA GENOVA CALCIO E OTTIENE LA TERZA VITTORIA DI FILA! DECIDE POGGI ALL'OTTAVO DEL PRIMO TEMPO

92' ultimi assalti della Genova Calcio, Cairese a protezione del vantaggio

90' saranno cinque i minuti di recupero

89' ancora una chance su calcio piazzato per i biancorossi, Dotto mette in mezzo il pallone, che viene girato di testa da Lepera e deviato in angolo dalla difesa gialloblu

85' sul pallone Pastorino, ma il suo destro termina alle stelle

84' punizione da circa ventisette metri a favore della squadra di Maisano, posizione centrale

83' giallo per mister Alessi, intanto entra anche Saviozzi al posto di Poggi

81' Moraglio padrone dell'area piccola dopo un campanile che si era alzato sugli sviluppi del corner battuto dai genovesi

79' Berretta si divora il 2-0: pallone recuperato a sinistra e dialogo con Sassari che serve ancora il numero undici gialloblu, sinistro in diagonale da ottima posizione e sfera di un soffio a lato

76' Maisano si gioca anche la carta Lepera, fuori Parodi

73' brutto intervento di Milite su Brignone, i gialloblu chiedono il rosso diretto, per il direttore di gara è solo cartellino giallo

70' esce tra gli applausi Fabbri, al suo posto entra Sassari

66' la Genova Calcio cerca di alzare ulteriormente i giri del proprio motore nel tentativo di pervenire al pareggio, doppio tiro dalla bandierina nel giro di pochi secondi

63' ancora Berretta bravo a tagliare fuori tutta la difesa ospite con un gran lancio a pescare Bablyuk sul secondo palo, impatto con la sfera non ottimale per l'esterno gialloblu e l'occasione sfuma

62' ammonito Calvi per fallo tattico su Berretta, primo ammonito anche tra le file genovesi

61' Berretta calcia di prima raccoglieno un lancio dalle retrovie, ma il giovane fantasista classe '05 non trova lo specchio

60' Milite in profondità per l'inserimento di Parodi, Moraglio in uscita bassa mette tutti d'accordo

58' Maisano inserisce Calcagno e Mazzotta al posto di Gnecchi e Lupi

57' ancora Dotto tenta la soluzione da fuori area, attenta la difesa gialloblu

54' Tona rileva Facello, primo cambio del match ordinato da mister Alessi

52' grande azione manovrata della Cairese che porta Galli a concludere con un esterno destro deviato dalla difesa biancorossa in calcio d'angolo. Gara sempre piacevole al "Brin"

50' Dotto in progressione centrale lascia partire un fendente da fuori che si perde di poco alto

46' si ricomincia

SECONDO TEMPO

45' con una veloce ripartenza dei genovesi neutralizzata dall'intervento di Moraglio si chiude la prima frazione di gioco al "Brin": 1-0 a favore della Cairese, decide al momento il gol di Poggi all'8°

43' Milite col sinistro calcia dal limite, pallone svirgolato che termina direttamente in fallo laterale

40' Pastorino toccato in area, nessun provvedimento da parte del direttore di gara

39' Genova Calcio pericolosa con un colpo di testa di Capotos che si perde di poco alto

36' Brignone pesca Bablyuk con un gran traversone da sinistra che attraversa tutta l'area di rigore, conclusione volante dell'esterno ucraino che termina alta

30' Fabbri fermato in posizione di fuorigioco a tu per tu con Dondero, timide proteste della panchina gialloblu

28' è il turno di Fabbri, che cerca l'angolino basso con il sinistro dai ventidue metri, pallone di poco a lato

27' ancora un tentativo dalla distanza, questa volta ad opera di Dotto, Moraglio para in due tempi

25' giallo per Boveri, primo ammonito della gara

24' Gnecchi si libera al limite e chiama il grande intervento di Moraglio, prima vera chance costruita dalla Genova Calcio

23' solita traiettoria precisa disegnata da Fabbri e stacco perentorio di Babyluk che fa la barba al palo, vicina al 2-0 la Cairese

22' azione prolungata degli uomini di Alessi che conquistano il terzo corner del match

17' ci prova da fuori Calvi, pallone un metro alto

15' immediata ripartenza gialloblu e diagonale in corsa di Poggi, che trova solamente l'esterno della rete. Si viaggia da una parte all'altra con grande intensità

14' ecco la Genova Calcio in avanti: Pastorino si libera bene a destra e pesca Parodi all'altezza del dischetto, conclusione troppo centrale controllata senza problemi da Moraglio

13' Facello trattiene Gnecchi in ripartenza, solo richiamo verbale per il centrocampista classe '95

10' ancora valbormidesi in avanti: Berretta in profondità per Fabbri, chiusura in scivolata di Milite che concede un altro angolo ai gialloblu

8' CAIRESE IN VANTAGGIO! POGGI! Zampata da pochi passi sugli sviluppi del corner battuto da Fabbri, deviazione prima di Facello e poi del centravanti gialloblu, 1-0 al "Brin"

6' Parodi uno contro uno con Boveri, ha la meglio il difensore ex Albissola e Savona che sbarra la strada all'attaccante genovese. Subito ritmi piacevoli

5' spinge forte a sinistra la squadra di Alessi, Brignone fa correre Nonnis, ma il suo cross viene raccolto senza problemi dal numero uno biancorosso

3' primo squillo dei padroni di casa con il diagonale velenoso di Fabbri dal limite del lato corto dell'area piccola, Dondero risponde presente con un grande intervento di piede

1' inizia la sfida! Colori gialloblu per la Cairese, Genova Calcio in tenuta rossa

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CAIRESE: Moraglio, Prato, Nonnis, Boveri, Galli, Facello, Brignone, Bablyuk, Poggi, Fabbri, Berretta

A disposizione : Ghizzardi, Turco, Tona, Berruti, Fontana, Cuka, Sassari, Anselmo, Saviozzi

Allenatore : Diego Alessi

GENOVA CALCIO: Dondero, Calvi, Riggio, Capotos, Milite, Gnecchi, Serinelli, Dotto, Parodi, Pastorino, Lupi

A disposizione: Parodi, Lo Vecchio, Mazzotta, Modou, Palmisano, Chaves, Lepera, Calcagno, Maisano F.