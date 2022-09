Calcio. Promozione: Ceriale-Soccer Borghetto e Praese-Pietra Ligure le sfide clou del terzo turno, Legino e Celle Varazze puntano a muovere la classifica

Aveva stupito già lo scorso anno con una partenza a razzo e un girone di ritorno nel complesso positivo, ma anche quest'anno il Soccer Borghetto ha iniziato la stagione alla grande, raccogliendo sei punti in due partite, oltre ai due successi in Coppa Liguria contro Ceriale e Legino.

E sarà proprio la squadra dell'ex Brignoli l'avversario odierno dei biancorossi, impegnati sul terreno del "Merlo" alle ore 15.00. Stesso orario per tutte le altre gare in programma, a partire dall'interessantissima Praese-Pietra Ligure: i genovesi, in testa alla classifica insieme alla formazione di Delfino, troveranno di fronte un avversario alla ricerca di continuità di prestazioni e risultati fin da subito, con l'obiettivo di limitare al massimo pericolosi cali di concentrazione.

Un Bragno ancora imbattuto e con quattro punti già in tasca ospita la Sampierdarenese, mentre Legino e Celle Varazze, ancora in fondo alla classifica a quota zero, vogliono rompere il ghiaccio rispettivamente contro Ventimiglia e Baia Alassio.

Insidia Borzoli sulla strada della Carcarese, ancora a caccia della prima vittoria in campionato dopo il passaggio del turno in Coppa, GolfoDianese impegnata invece in quel di Ospedaletti.

Chiude il programma Serra Riccò-Campese.

Livescore su Svsport.it dalle 15.00