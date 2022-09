Ha davvero impressionato la capacità che ha avuto la San Francesco di rimanere per 90 e più minuti in campo abbinando grande concentrazione e aggressività in ogni zona del campo.

Mantenere la squadra corta era di fondamentale importanza per mister Monti, al fine di limitare il più possibile le ripartenze del Pontelungo.

A rompere l'equilibrio ci ha pensato una rete meravigliosa di Edoardo Totaro, un vero e proprio diamante grezzo classe 2004.