Calcio, Savona. Il presidente Cannella replica a Frumento: "Non è colpa della società se non abbiamo un campo per gli allenamenti"

Subito dopo la partita pareggiata dal Savona a Masone è intervenuto il presidente biancoblu, Sebastiano Cannella, per complimentarsi con la squadra per il pareggio ottenuto sul verde terreno in erba naturale del "Macciò".

Il massimo dirigente degli Striscioni ha avuto anche modo di replicare alle preoccupazioni del tecnico Ermanno Frumento, palesate ne post gara, sugli importanti deficit logistici che sta incontrando la squadra nell'organizzazione degli allenamenti settimanali:

"La proprietà - esordisce Cannella - come non può essere d'accordo con mister Ermanno; questo è un punto importante strappato con i denti e con il sudore in un campo difficile che fa solo morale ma che non risolve i problemi che ci trasciniamo fin dall'inizio di questa avventura. È giusto che si sappia che non è colpa della società se non abbiamo un campo dove allenarci ma non c'è né sono veramente in giro e così la squadra deve accontentarsi di quello che c'è, cioè nulla.

È veramente assurdo che tutte le squadre, comprese quelle di Savona, abbiano tutti gli strumenti per potersi preparare bene durante la settimana e la prima squadra di Savona deve arrancare e accontentarsi pur sapendo che c'è uno stadio fermo con le quattro frecce.

La squadra avrà dei rinforzi ma dobbiamo essere sinceri con tutti quelli che arriveranno spiegando in che condizioni si troveranno. Speriamo che la nostra richiesta d'incontro con l'amministrazione venga accolta anche perché sarà nostro preciso desiderio spiegare il disagio e la preoccupazione per questi ragazzi che ci stanno mettendo anima e cuore rischiando pure di infortunarsi seriamente visto che la loro condizione atletica risulta precaria.

Se si ama questa squadra, questi ragazzi che giocano per questa gloriosa maglia, questi tifosi, ancora oggi encomiabili visto le condizioni climatiche e questa città è questo il momento di dimostrarlo".