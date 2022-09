Pallapugno: le semifinali di Serie A Banca d'Alba-Egea, buona la prima per l'Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese. Rinviata la partita di Cortemilia

PALLAPUGNO La Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola fa valere il fattore campo e, a Dolcedo, s'impone per 11-5 con l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Andrea Daziano nella gara di andata della semifinale di Serie A Banca d’Alba-Egea. La partita di ritorno si giocherà 2 ottobre, alle 15, a Cuneo.

Rinviata, invece, per le avverse condizioni meteorologiche, la gara di Cortemilia, in programma questa sera, 24 settembre, tra la Nocciole Marchisio Cortemilia di Massimo Vacchetto e l'Araldica Castagnole Lanze di Cristian Gatto. La partita sarà recuperata 1° ottobre, alle 15, non potendo giocare 25 settembre, in quanto la disposizione legislativa vieta la previsione di assembramenti nei pressi dei seggi elettorali, condizione che interessa lo sferisterio di Cortemilia.



Serie A Banca d'Alba-Egea - Andata semifinali

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 11-5

1° ottobre ore 15

a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze

Serie A Banca d'Alba-Egea - Ritorno semifinali

2 ottobre ore 15

a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

In data da definire

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Nocciole Marchisio Cortemilia