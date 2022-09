Calciomercato, Savona. Ancora nulla da fare per l'arrivo dei giocatori camerunensi: "Nessun biglietto aereo acquistato, i ragazzi sono ancora privi del visto d'ingresso"

Il Savona e il presidente Sebastiano Cannella hanno raffreddato le voci circolate nelle ultimissime ore, su alcuni organi di stampa, in merito all'arrivo imminente dei due giocatori camerunensi annunciati negli scorsi giorni:

"Nessun biglietto - ha spiegato il presidente Cannella - è stato acquistato da parte della società e nessun scalo di arrivo è stato individuato per i giocatori menzionati poiché la società è ancora priva di visto d'ingresso in quanto si attende la fine dell'istruttoria con la relativa autorizzazione non ancora pervenuta in sede. Sicuramente la notizia divulgata deve essere letta come ulteriore serietà della società nel voler chiudere nel più breve possibile questa situazione ma non come situazione attualmente reale".