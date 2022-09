Atletica Arcobaleno: Sotto la pioggia di Clusone arriva 7° posto per le Allieve e 9° per gli Allievi nella Finale Nazionale dei Campionati di Società

Nella Finale nazionale del campionato di società, zona nord-ovest, svoltasi a Clusone, splendido amalgama e ottimi risultati per le due formazioni presentate dall'Atletica Arcobaleno Savona.

15 le compagini in gara nell'ambito femminile e 14 in quello maschile.





Il risultato delle girls, penalizzate peraltro da alcune assenze importanti, va sicuramente oltre le più rosee previsioni della vigilia!

Un settimo posto che ha premiato il grande spirito di squadra del team savonese e la disponibilità delle 9 atlete presenti a schierarsi anche in discipline per alcune "inusuali".

A suggello di due giornate molto impegnative, specie il sabato molto umido..., la staffetta 4x400 (Ginevra Carloni, Aurora Tagliafico, Elisa Moro e Alessia Laura) si è aggiudicata la gara in 4.15.55.

Ed è stata Alessia Laura a portare a casa una ulteriore vittoria aggiudicandosi la prova sugli 800 con un finale estremamente concentrato e convincente, per un crono di 2.24.83.

Stacanovista e sempre "sul pezzo" Elisa Moro (per lei oltre alla staffetta del miglio buone prove sugli ostacoli, 17.23 e 6° posto nei 100 e 5° posizione sui 400 corsi in 1.11.35).

Molto bene le fondiste Aurora Tagliafico (4a sui 1500 in 5.29.59… e pronta anche a schierarsi nel salto in lungo per esigenze di copertura gara) e Chiara Puddu (5a sui 3000 corsi in 11.29.44). Chiara peraltro pronta ad affrontare discipline per lei inedite quali il martello e la staffetta veloce!

Piazzamenti importanti nei lanci grazie a Michela Brugnera (4° posto con 8,87 nel peso e 7° con m. 20.75 nel disco).

Buon 6° posto nel salto con l’asta per Ilaria Biasi con la misura di m. 2,20.

Bene anche Ginevra Carloni (7à posto sui 400 corsi in 1.04.26).

La classifica finale premia tutte, con un ottimo 7° posto e 145 punti in totale.





La formazione maschile si è a sua volta ben comportata raggiungendo il 9° posto nella classifica complessiva, con 119 punti.

Tra i migliori piazzamenti per il team il 2° posto di Gabriele di Vita sui 1500 in 4.20.20 (abbinato ad un valido 5° posto sui 3.000 corsi in 9.42.08), il 5° posto nel salto in lungo per Tommaso Scola con la misura di 5.87 (per lui anche un 8° posto sui 100 corsi in 11.91), il 6° posto di Federico Vaccari sui 400 con il crono di 53.56.

Buon 7° posto per la staffetta 4x400 (con la formazione Tommaso Ferrari-Carlos Rodriguez-Luca Conte – Federico Vaccari) all’arrivo in 3.40.94.





Soddisfazione anche per i tecnici/accompagnatori di questa bella trasferta: Santino Berrino, Franco Romano, Sergio Malgrati, Giulio Chirico, Daniele Denegri e Michele Marchiori.





Prossimo appuntamento “Arcobaleno” a Celle Ligure sabato 15 ottobre, per l’organizzazione della 27° edizione del triangolare “Incontro dell’Amicizia”, con la presenza confermata dei Club spagnoli CA Palafrugell e Joventud Atletica Sabadell.