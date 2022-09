Pallapugno: il punto su tutti campionati senior e giovanili

Su richiesta della società Araldica Castagnole Lanze, l'inizio della partita di andata della semifinale di Serie A Banca d'Alba-Egea, tra la Nocciole Marchisio Cortemilia di Massimo Vacchetto e la quadretta castagnolese di Cristian Gatto, è stato posticipato alle 16 di sabato 1° ottobre allo sferisterio di Cortemilia.



Serie A Banca d'Alba-Egea - Andata semifinali

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 11-5

Sabato 1° ottobre ore 16

a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze

Serie A Banca d'Alba-Egea - Ritorno semifinali

Domenica 2 ottobre ore 15

a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

In data da definire

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Nocciole Marchisio Cortemilia

Serie B - Andata semifinali

Speb-Srt Progetti Ceva 11-6

Tealdo Scotta Alta Langa-Acqua San Bernardo San Biagio 11-8

Serie B - Ritorno semifinali

Acqua San Bernardo San Biagio-Tealdo Scotta Alta Langa 11-3

Sabato 1° ottobre ore 16

a Ceva: Srt Progetti Ceva-Speb

Serie B - Spareggio semifinale

Domenica 2 ottobre ore 15

a Santo Stefano Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Acqua San Bernardo San Biagio



Serie C1 - Andata semifinali

Gottasecca-Pallapugno Albeisa 11-7

Castiati Assicurazioni Castagnole-Pieve di Teco 11-8

Serie C1 - Ritorno semifinali

Pallapugno Albeisa-Gottasecca 8-11

Pieve di Teco-Castiati Assicurazioni Castagnole 6-11

Gottasecca e Castiati Assicurazioni Castagnole in finale e promosse in Serie B



Serie C1 - Andata finale

Domenica 2 ottobre ore 15

a Gottasecca: Gottasecca-Castiati Assicurazioni Castagnole

Serie C1 - Ritorno finale

In data da definire

a Castagnole delle Lanze: Castiati Assicurazioni Castagnole-Gottasecca

Serie C2 - Andata semifinali

Gottasecca-Augusto Manzo B 11-5

Merlese-Subalcuneo 11-9

Serie C2 - Ritorno semifinali

Augusto Manzo B-Gottasecca 2-11

Subalcuneo-Merlese 11-5

Gottasecca in finale e promossa in Serie C1



Serie C2 - Spareggio semifinale

Mercoledì 28 settembre ore 20.30

a Mondovì: Merlese-Subalcuneo

Under 21 - Andata finale

Pro Paschese B-Canalese 2-9

Under 21 - Ritorno finale

In data da definire

a Canale: Canalese-Pro Paschese B

Allievi - Andata finale

Monastero Dronero-Albese B 4-8

Allievi - Ritorno finale

Albese B-Monastero Dronero 5-8

Allievi - Spareggio finale

In data e luogo da definire

Monastero Dronero-Albese B

Esordienti - Andata finale

Gottasecca-Alta Langa 7-6

Esordienti - Ritorno finale

Alta Langa-Gottasecca 5-7

Il Gottasecca si aggiudica lo scudetto Esordienti

Pulcini - Andata finale

Merlese-San Biagio 7-1

Pulcini - Ritorno finale

San Biagio-Merlese 4-7

La Merlese si aggiudica lo scudetto Pulcini Promozionali - Spareggio finale a Madonna del Pasco

San Leonardo-Merlese 7-6

La San Leonardo si aggiudica lo scudetto Promozionali