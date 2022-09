Calcio, Serie D. Tre punti d'oro per il Ligorna con il Fossano. Donaggio e Scannapieco: "Vittoria dal peso specifico altissimo"

Prova di carattere del Ligorna contro il Fossano tra le mura amiche genovesi. Tante occasioni create e tre punti in cascina per gli uomini di Mister Roselli, vincenti grazie alla rete su calcio di rigore di Donaggio in apertura di ripresa.





La partita comincia con un Ligorna molto determinato. Al 3' è Donaggio a rendersi pericoloso con un diagonale mancino su cui Costantino si fa trovare pronto. Un giro di lancetta più tardi è Cericola a concludere, con la palla che viene spazzata sulla linea dalla difesa. Ancora Donaggio al 20' su calcio piazzato dal limite, con una deviazione che salva l’estremo difensore. Al 26' i Biancoblù richiedono un calcio di rigore per atterramento di Cericola ma il signor Hamza Riahi lascia proseguire. Al 33' la prima parata di Atzori, abile a neutralizzare il colpo di testa di Tounkara in girata. Tre minuti più tardi Gualtieri si accentra da sinistra e conclude rasoterra ma la difesa devia a lato. Alcune istanti più tardi Di Masi conclude rasoterra dal limite, con il pallone salvato nuovamente dalla difesa sulla linea. Si va così al riposo sullo 0-0.





Il secondo tempo si apre con il calcio di rigore per il Ligorna. Di Masi viene atterrato in area, Donaggio raccoglie il pallone e scarica in rete, regalando così il vantaggio ai Biancoblù. Padroni di casa che continuano ad amministrare difensivamente e che cambiano assetto offensivo, con la doppia punta Mancini-Donaggio. Al 74' ancora Donaggio, il quale scheggia il palo alla destra di Costantino. Due occasioni importantissime tra il 75' e l’87', minuti nei quali Mancini e Cericola si involano in area a tu per tu con il portiere senza però riuscire a bucare la porta. Dopo cinque minuti di recupero termina così la sfida, con il Ligorna che conquista i tre punti.





Questo il commento di Paolo Scannapieco: «Questa vittoria è come se valesse sei punti. Era uno scontro diretto in cui sapevamo che dovevamo vincere e l’abbiamo fatto. Abbiamo preparato bene la sfida in settimana con il mister. Abbiamo fatto bel gioco e tante occasioni. Diciamo che l’unico rammarico è stato non averla chiusa subito. Questo è un momento di crescita per noi, abbiamo vinto e fatto i tre punti. Ora andiamo in Valle d’Aosta per provare a vincere».





Questo il commento di Andrea Bacigalupo: «Questa è una vittoria importantissima. Saliamo a otto punti e ci mettiamo in una posizione di classifica che ci piace. Era importantissimo vincere in casa e ritrovare i tre punti contro una squadra organizzata come il Fossano e ce l’abbiamo fatta. Diciamo che è stata una solita partita di Serie D, molto maschia e con contrasti molto duri. Nel primo tempo abbiamo giocato bene la palla, mentre nel secondo tempo ci siamo più chiusi. Il dispiacere è non averla chiusa prima, infatti in certi frangenti abbiamo anche rischiato. Guardiamo le cose positive e avanti così!».





Questo il commento di Luca Donaggio: «Il peso di questa vittoria è grandissimo. Ci tenevamo a vincere perché giovedì ci siamo mangiati una partita che avevamo in pugno. Oggi sapevamo che l’unico risultato era la vittoria e che dovevamo essere più bravi a chiudere la partita per non soffrire tanto. Quando vinci va bene tutto. Mi serviva questo goal, serviva a tutta la squadra per andare contro il Pont Donnaz a fare una buona partita. È stata una gran bella sfida in cui abbiamo giocato bene e creato tanto. Dobbiamo essere più cinici sotto porta ma se giochiamo così arriveranno tanti goal».





Questo il commento di Mister Roselli sulla sfida: «Ho detto ai ragazzi che oggi non abbiamo vinto: abbiamo pareggiato 1-1 perché hanno avuto un’occasione grande verso la fine. Onestamente è un peccato per la partita che abbiamo fatto, e non parlo di goal sbagliati ma di mentalità diversa. Se abbiamo creato tante occasioni, mai subite dal Fossano in queste prime partite, abbiamo dei valori che devono essere nella mente più che nei piedi. È stata una partita dove il Ligorna ha dimostrato di esser più forte. La squadra deve pensare di fare le cose nel modo giusto. Noi ne facciamo tantissime nel modo sbagliato e non è un problema di sbagliare un goal, bensì di come costruire la fase di difesa e la fase di attacco».





LIGORNA vs FOSSANO 1-0 (0-0)

RETI: 54' Donaggio (rig)

LIGORNA: Atzori, Gualtieri (70' Lipani), Scannapieco, Bacigalupo, Di Masi (77' Dellepiane), Damonte, Gulli (51' Mancini), Cericola, Donaggio (84' Silvestri), Tassotti (77' Gerbino), Garbarino. A disposizione: Caruso, Maresca, Casagrande, Paggini. Mister: Roselli.

FOSSANO: Costantino, Tounkara, Cannistrà, Scotto, Galvagno, Fogliarino (79' De Souza), Mazzafera (77' Tarantino) Quaranta, D’Ippolito, Bellucci (70' Reda), Marin (74' Coulibaly). A disposizione: Chiavassa, Spadafora, Medda, Ricatto, Ruscello. Mister: Viassi.

ARBITRO: Hamza Riahi di Lovere