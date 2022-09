Stadio Bacigalupo, ad una settimana dal bando deserto il futuro è un'incognita. Rossello: "Continua a restare la nostra priorità"

Era prevista per ueru, 27 settembre alle ore 15.00, l'apertura delle buste per scoprire le offerte presentate per la concessione dello stadio Bacigalupo di Savona. Però già dalla settimana scorsa il comune aveva reso noto che era andato deserto il bando, aprendo così la discussione sul futuro dell'impianto di via Cadorna.

Il nuovo fronte societario dei biancoblu ha deciso di non partecipare auspicando nell'avvio di una trattativa diretta con il comune, ipotesi però smentita seccamente da Palazzo Sisto.

"La nostra amministrazione non ha mai inteso né intende avviare alcuna trattativa privata. La via per prendere in gestione lo stadio era partecipare al bando presentando le garanzie che normalmente vengono chieste per queste procedure, perché è un compito dell'amministrazione tutelare i propri beni scegliendo gli indirizzi più opportuni. Prendiamo atto che la nuova dirigenza del Savona ha ritenuto di collocarsi fuori da questo percorso" avevano dichiarato il sindaco Marco Russo e l'assessore allo sport Francesco Rossello.

A qualche giorno dal termine della scadenza delle offerte abbiamo contattato lo stesso assessore per conoscere ora quale sarà la strada che intenderà intraprendere l'amministrazione per far ripartire uno stadio da anni fermo ai box.

"Abbiamo chiaro il problema e continua a rimanere la nostra priorità. Lavoreremo con gli uffici con l'obiettivo di riaprire il prima possibile, rispetto alle ipotesi di ottobre però il tutto si allontana un po' - ha spiegato Rossello - Noi abbiamo dato l'opportunità di partecipare ad un bando, nessuno si è dimostrato interessato e non possiamo che prenderne atto e ragionare su cosa fare ora".

La manutenzione era partita lo scorso febbraio con la sistemazione del manto erboso ma ora i tempi si allungheranno nettamente e dovrà proseguire per forza di cose l'intervento sul rettangolo di gioco per non sprecare il lavoro già messo in atto.

"Il capitolato prevedeva a carico del comune la manutenzione del campo e continueremo a farlo. Non può essere fine a se stesso però vedremo come rimodulare la questione" ha proseguito l'assessore savonese.

"Riconosco qualunque interlocutore ci sia nel Savona però non c'è stata ad oggi nessuna proposta e c'è molta poca chiarezza. Penso che tutto ciò non faccia il bene della società" puntualizza Francesco Rossello.

Oltre alla gestione calcistica, la pista dell'impianto per anni è stata utilizzata dal Gruppo Pattinatori savonesi che ancora oggi attendono risposte dopo l'appello lanciato al comune nell'aprile 2021.

"Siamo assolutamente consapevoli e determinati per cercare di trovare una soluzione per chi fa sport come i pattinatori che hanno bisogno dell'anello - ha concluso Rossello - Bisogna prendere atto che da parte della compagine societaria e da parte della città devono esserci persone determinate come lo siamo noi".