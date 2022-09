Calcio. Dopo quasi 30 anni si chiude la carriera da giocatore di Alessio Bisio, è il nuovo tecnico della leva 2008 del Vado

Un nuovo libro, tante nuove pagine tutte da scrivere per Alessio Bisio.

Dopo quasi tre decadi trascorse a segnare il calcio locale, il difensore savonese ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Dopo tanti traguardi raggiunti, dal Savona, passando per i record dell'Alassio FC, fino ad arrivare all'ultima promozione con la Priamar, è arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo.

Ieri è arrivata infatti la firma sul tesseramento come tecnico della leva dei 2008 del Vado, a sigillare definitivamente la carriera da giocatore.

Una scelta combattuta, ma nei fatti ponderata:

"Non è stato facile, però sono convinto che questa sia la decisione giusta. Ho la fortuna - spiega Bisio - di partire con una leva di ragazzi molto interessanti come i 2008 del Vado, il trampolino migliore per iniziare a muovere i primi passi in questo mondo. La carriera da allenatore? Ci voglio provare, cercando di non ripetere quegli errori commessi in gioventù da giocatore, con l'auspicio, un giorno, di arrivare tra i professionisti.

Gli unici rimpianti sono di ordine numerico: per pochissimo non ho raggiunto i 30 anni di carriera e le 100 presenze con la maglia del Savona, inoltre il 17 dicembre avrei potuto concludere onorando i 10 mesi dalla scomparsa di mio padre. Un motivo in più per approcciare con ancora più entusiasmo il mio nuovo incarico".