Giudice Sportivo, Prima Categoria A e B: le sanzioni dopo la prima giornata dei gironi ponentini

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 24/ 9/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/10/2022
DORIGO FEDERICO (SPOTORNESE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
RAVERA FRANCESCO (MASONE)
DORIGO FEDERICO (SPOTORNESE CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
CALCAGNO STEFANO (ALBISSOLE 1909)
CURCI JACOPO (ALBISSOLE 1909)
GAGLIARDO MICHELE (ALBISSOLE 1909)
LUPI FABIO (ALBISSOLE 1909)
NUCCI SIMONE (ALBISSOLE 1909)
ROMANO GABRIELE (ALBISSOLE 1909)
SALA GIANLUCA (ALBISSOLE 1909)
ALESSANDRO (CITTA DI COGOLETO)
COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)
PICCARDO CRISTIAN (CITTA DI COGOLETO)
GESUALDI GABRIELE (MASONE)
MACCIO ENRICO (MASONE)
MINARDI IACOPO (MASONE)
PASTORINO ANDREA (MASONE)
CHERICI FABIO (MULTEDO LEVANTE 1930)
GIULIANINO ALESSIO (MULTEDO LEVANTE 1930)
SCIANDRA LUCA (MULTEDO LEVANTE 1930)
TESTI JACOPO (MULTEDO LEVANTE 1930)
ZIZZI MARCO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)
BRAZZINO GIACOMO (SAVONA 1907 FBC)
MATAROZZO MATTEO (SAVONA 1907 FBC)
MOSCINO JONATHAN (SAVONA 1907 FBC)
PONDACO STEFANO (SAVONA 1907 FBC
COSENTINO PAOLO (SPOTORNESE CALCIO)
COSSU ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)
CROVELLA LUCA (SPOTORNESE CALCIO)
GRECO ALESSANDRO (SPOTORNESE CALCIO)
ORCINO MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)
VANARA DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)
GARE DEL 25/ 9/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/10/2022
CORSINO SANDRO (VADESE CALCIO 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
RAMECH AMINE (ATLETICO ARGENTINA)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE
ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)
AMMONIZIONE (I INFR)
RATTALINO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)
ADAMI SIMONE (AURORA CALCIO)
ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)
ODESCALCHI ANTONINO (PRA F.C.)
GERUNDO MARIO (SPERANZA 1912 F.C.)
GIUNTA ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)
MUSSO FABIO (VELOCE 1910)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SFINJARI ERNAND (PONTELUNGO 1949)
VOLTURANA SALVATORE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)
LICATA FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA)
GILLARDO RODERIC (MALLARE)
TORRINI LORIS (MALLARE)
RUBERTO FRANCESCO (OLIMPIC 1971)
SCARSI LORENZO (PLODIO 1997)
LAROSA PAOLO (PRA F.C.)
PALMIERE GIANLUCA (SPERANZA 1912 F.C.)
XHURI GLEDI (VADESE CALCIO 2018)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
CALANDRINO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)
LUPO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)
GJECI MATEO (ATLETICO ARGENTINA)
SALHI ISAME (ATLETICO ARGENTINA)
BASTONI FABIO (AURORA CALCIO)
LONGAGNA NICOLO (AURORA CALCIO)
MUCA ALESSIO (AURORA CALCIO)
OGICI MATTEO (AURORA CALCIO)
OGNJANOVIC MATTEO (AURORA CALCIO)
RIOTTI DANIEL LEON (BORGORATTI)
CELI GIUSEPPE (CAMPOROSSO)
LATELLA GIACOMO (CAMPOROSSO
RINO STEFANO (LETIMBRO 1945)
FRUMENTO MATTIA (LETIMBRO 1945)
ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945)
KADRIJA HEROLIND (MALLARE)
PISTONE EMANUELE (MALLARE)
SIRI SAMUEL (MALLARE)
MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)
PERCIVALE ANDREA (OLIMPIC 1971)
VARVICCHIO OMAR (OLIMPIC 1971)
BRIANO LEONARDO (PLODIO 1997)
DE MADRE DAVIDE (PLODIO 1997)
RESIO SIMONE (PLODIO 1997)
SENIS MATTIA (PLODIO 1997)
ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949)
BOVIO GIULIO (PONTELUNGO 1949)
DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)
FERRARI MIRKO (PONTELUNGO 1949)
GERINI DANIELE (PONTELUNGO 1949)
GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)
VIGNOLA MATTEO (PONTELUNGO 1949)
ARCIDIACONO ALESSIO (PRA F.C.)
ARENA DANIELE (PRA F.C.)
LEPRI GIANLUCA (PRA F.C.)
BARDHI ALFONC (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
GHINI PAOLO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
SETZU GIACOMO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
RUSSO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)
MACALUSO ANDREA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA
MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
STALLA ANDREA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
ANTONELLI MIRKO (SAN FRANCESCO LOANO)
BADOINO ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)
PASTORINO STEFANO (SAN FRANCESCO LOANO)
REMBADO STEFANO (SAN FRANCESCO LOANO)
ROLON PABLO SERGIO (SAN FRANCESCO LOANO)
TOTARO EDOARDO (SAN FRANCESCO LOANO)
MONETTA DENIS (SPERANZA 1912 F.C.)
ROMEO MICHELE (VADESE CALCIO 2018)
POLLIO TIZIANO (VADINO FOOTBALL CLUB)
RICOTTA GIUSEPPE (VADINO FOOTBALL CLUB)
PICCONE MATTIA (VELOCE 1910)
ZOPPI STEFANO (VELOCE 1910)
BASSO EMANUELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
PRATELLI RODRIGUEZ E. GUILL (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
VIEL LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)