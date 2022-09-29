Giudice Sportivo, Promozione: tre giocatori fermi per tre giornate, due turni a Macagno e Crocilia del Legino

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 25/ 9/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE
MIGLIARDO PAOLO (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (II INFR)
BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)
AMMONIZIONE (I INFR)
ZUCCARELLI GIUSEPPE (MAGRA AZZURRI)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
LOMBARDINI NICOLO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
Al 33' del s.t. colpiva con un calcio un giocatore avversario senza alcuna volontà di giocare il pallone. Il giocatore colpito non subiva conseguenze lesive
DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)
Al 52' del s.t. colpiva con un calcio un giocatore avversario senza alcuna volontà di giocare il pallone. Il giocatore colpito non subiva conseguenze lesive.
SPALLAROSSA TOMMASO (SERRA RICCO 1971)
Al 26' st, durante un capannello formatosi dopo l'assegnazione di un fallo, colpiva con un calcio un giocatore avversario senza procurare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)
MACAGNO MANUELE (LEGINO 1910)
MATRANGA MARCO (VALLESCRIVIA 2018)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CONDORELLI NICOLO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
SCANO LUCA (SAN DESIDERIO)
RANASINGHE SAMUELE (SERRA RICCO 1971)
CARRO GAINZA MATEO GASTON (SOCCER BORGHETTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO CALCIO)
SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)
DE MARTINI ALESSIO (LITTLE CLUB JAMES)
ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)
ESPOSITO ANDREA (SERRA RICCO 1971)
AUTERI ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO CALCIO)
DELGADO GAMARRA OSWALDO (BORZOLI)
BERTELLONI LUCA (CADIMARE CALCIO)
IMPERATRICE MASSIMO (CADIMARE CALCIO)
MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)
ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)
BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
PESARE FRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
CUCURNIA NICOLO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
DEGANO ANDREA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
FRANCHINI FRANCESCO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
MALATESTA FLAVIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
PESCIO ANDREA (LEGINO 1910)
MAXENA FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)
MARINI GIACOMO (NEW BRAGNO CALCIO)
BESTAGNO RICCARDO (OSPEDALETTI CALCIO)
DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)
BISOGNI FRANCESCO (SAN DESIDERIO)
GARIBALDI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)
PANEPINTO FABIO (SERRA RICCO 1971)
VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)
ZUNINO ELIA (SERRA RICCO 1971)
MARRANI EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)
FILIPPONE TOMMASO (VALLESCRIVIA 2018)
GAMBACORTA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BERTOZZI FILIPPO (BAIA ALASSIO CALCIO)
GUIDOTTI FEDERICO (BORZOLI)
PROVENZANO DENIS (BORZOLI)
RAVERA PIETRO (BORZOLI)
BEDINI LUCA (CADIMARE CALCIO)
ROLLA GABRIELE (CADIMARE CALCIO)
SCATIGNA MARCO (CADIMARE CALCIO)
BARDI ALESSIO (CAMPESE F.B.C.)
TRAVERSARO LORENZO (CAPERANESE 2015)
VATTERONI TOMMASO (CAPERANESE 2015)
BRIGNONE FRANCESCO (CARCARESE)
BROVIDA GABRIELE (CARCARESE)
CAVALLONE PIETRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
FANTONI VITTORIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
SCHIRRU MICHELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
ANTONELLI DAVIDE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
GAVINI LUCA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
MAZZANTINI LORENZO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
OLIGERI ALESSANDRO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
APRILE MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
MASSARO DANIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)
PASTORINO DANIELE (LEGINO 1910)
TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)
ADAMOLI EMILIANO (LITTLE CLUB JAMES)
FRAGUGLIA LORENZO (LITTLE CLUB JAMES)
PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
PELLEGRI ALESSIO (MAGRA AZZURRI)
SCIUTI FILIPPO (MAGRA AZZURRI)
BOSCHI MATTEO (MARASSI 1965)
BRUNI GIACOMO (MARASSI 1965)
CASORIA ANDRES (MARASSI 1965)
MERETO NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
DI MARTINO MIRKO (NEW BRAGNO CALCIO)
ALASIA ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)
FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)
MARTINI PAOLO (OSPEDALETTI CALCIO)
ANDREETTO ELIA (PIETRA LIGURE 1956)
VARALDO FILIP (PIETRA LIGURE 1956)
AMEDEO GAETANO (PRAESE 1945)
FEDRI SACHA (PRAESE 1945)
AMANDOLESI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)
BATTAGLIA BUSACCA E. (SAMMARGHERITESE 1903)
DELFINO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)
MUSANTE MATTIA (SAMMARGHERITESE 1903)
FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)
MASTROGIOVANNI ANDREA (SAMPIERDARENESE)
BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)
DALESSIO FILIPPO (SAN DESIDERIO)
GASCO FILIPPO (SOCCER BORGHETTO)
GIGLIO MICHAEL (SOCCER BORGHETTO)
TAKU STIVEN (SOCCER BORGHETTO)
ORTELLI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)
CARDINI ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)
MORANDO SAMUEL (VALLESCRIVIA 2018)
ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)
PEIRANO LORIS (VENTIMIGLIACALCIO)
SCHITTZER EDOARDO (VENTIMIGLIACALCIO