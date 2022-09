Calcio, Serie D. Lo Stresa Vergante perde il proprio condottiero, è morto mister Rotolo

E' stato un simbolo della lotta al tumore. Un leone fino all'ultimo: pochi mesi fa era stato anche nell'aula di Coverciano, per parlare della sua malattia in una lezione commovente e toccante. Giorgio Rotolo non ce l'ha fatta: si è spento nel tardo pomeriggio di oggi, vinto da un tumore.

Lui che, contro questa malattia, aveva lottato con tutte le sue forze. Una frase non banale, ma corrispondente al vero: basti pensare allo scorso anno quando, nonostante le cure, la fatica e il dolore, era stato il condottiero dello Stresa, portato in serie D al termine di una cavalcata trionfale, sintesi ed emblema di un connubio perfetto tra lui ed i suoi giocatori. Lo piange tutto il mondo del calcio dilettantistico, cui Rotolo ha dato tanto, da giocatore e allenatore.

Giocatore simbolo e capitano del Trino, che ha anche allenato. In panchina tante esperienze, sempre a Trino, Borgomanero, Rg Ticino, Baveno e poi l'ultima avventura a Stresa. E forse grazie a lui,alla sua storia, alla sua malattia, un po' tutti abbiamo tifato per lo Stresa in questi due anni