Calcio. Domenica scorsa il Memorial Santin, tanti ragazzi in campo in ricordo del tecnico valbormidese

Una domenica di fine settembre all'insegna dello sport al memorial "Angelo Santin" di Cengio. La paura per l'instabile situazione meteo ha infatti lasciato il posto ad una giornata di socializzazione come solo il calcio sa fare. Grinta, passione e determinazione alcune delle parole chiavi di questo pomeriggio, tutti vocaboli che appartenevano ad Angelo. Il suo ricordo durante la premiazione è stato il momento più emozionante della giornata, essendo stato per molti un punto di riferimento ed a lui è stata dedicata sulla tribuna una targa commemorativa. Angelo sarebbe stato fiero di vedere 16 squadre battagliare in campo in suo ricordo, non in un campo qualunque: ma quello della società che ha sempre amato ed a cui è sempre rimasto legato. Il memorial cengese racchiudeva due tornei distinti al suo interno per le leve 2010 e 2011, con 8 squadre ciascuno. Sono stati rispettivamente vinti dal Celle Varazze e dal Vado mentre i padroni di casa, guidati da Amata Basilio e Fedele Luigi, hanno raggiunto una buona quinta posizione.