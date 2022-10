Rugby: Serie A e campionati giovanili, piatto ricco nel week end

Dopo quasi cinque mesi ritorna il Campionato di Serie A dove le squadre del CUS Genova e della Pro Recco difenderanno i colori regionali della Liguria. Si ritorna alla formula classica con un passaggio ai play off per la prima del girone che incontrerà le altre due squadre dei gironi 2 e 3 per la promozione in TOP 10. Per le quattro retrocessioni in Serie B contemplate dal regolamento, le ultime tre Società classificate nei rispettivi gironi scenderanno direttamente di categoria, mentre per la quarta spareggeranno con formula dei play out fra le tre penultime degli stessi gironi. Ed allo stadio Carlini-Bollesan, quindi, si ripartirà con un doppio interessante appuntamento in quanto il test di Serie A fra CUS Genova e Parma, sarà preceduto dal derby fra gli Under 17 del CUS Genova e delle Province dell’Ovest. A Cogoleto, invece, si ritorna in campo sempre con gli Under 17 per l’altro derby regionale fra gli Amatori Genova e l’Union Riviera. Sempre al campo Marcoi Calcagno di Cogoleto è in programma la Festa d’inizio stagione delle CFFS Vespe Cogoleto con presentazione squadre, allenatori, staff completo e varie iniziative. In campo anche gli Under 15 e gli Under 13. A Busalla in località INAGEA in Val Seminella, Festa d’inizio stagione anche per il club rossoblu, con attività di minirugby in tarda mattinata e presentazione attività e saluti ufficiali da parte dell’Amministrazione locale.

SERIE A GIRONE 1 (GIORNATA 1) domenica ore 15,30

CUS Genova – Parma (Stadio Carlini-Bollesan/GE) arb. Acciari P.

A.S.R. Milano – Pro Recco (Curioni/Milano) arb. Sgardiolo G.

Noceto – Biella

Parabiago – Promotica I Centurioni

Amatori Alghero – CUS Milano

VII Rugby Torino in pausa.

UNDER 19 FASE PRE-CAMPIONATO (GIORNATA 1) domenica ore 14,30

Rho – Pro Recco (C.S. Molinello/Rho)

UNDER 17 FASE QUALIFICAZIONE (GIORNATA 1) domenica ore 11,00

Amatori Genova – UR Riviera ( 10,30 Calcagno/Cogoleto) arb. Anselmi M.

CUS Genova – Prov. dell’Ovest ( 11,00 Carlini-Bollesan/GE) arb. Grondona M.

UNDER 15 PRIMA FASE (GIORNATA 2)

CFFS Vespe Cogoleto – Pro Recco – Province dell’Ovest (sabato ore 15,30 Calcagno/Cogoleto) arb. Cassinelli I. e Poggi D.

Amatori Genova – UR Riviera (domenica ore 12,30 Comunale/Casella) arb. Borgo D.

UNDER 13: SABATO 1° OTTOBRE ritrovo ore 10:00, inizio alle ore 10:30 c/o il Campo Calcagno di Cogoleto (org. CFFS Vespe Cogoleto)

Società Iscritte: CFFS Vespe Cogoleto, CUS Genova, Province dell’Ovest, Pro Recco