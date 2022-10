Calcio, Savona. La precisazione dell'ex presidente Cannella: "Dimissioni già concordate. Ero l'unico dei tre soci con conoscenze calcistiche"

La presidenza di Massimo Cittadino verosimilmente sarà una delle più brevi della storia del Savona, dopo l'annuncio della messa in vendita del club dopo lo striscione di contestazione apparso ieri pomeriggio da parte della tifoseria.

In realtà il mio ruolo preciso era di direttore tecnico sportivo che era stato camuffamento nelle spoglie di presidente poiché ero l'unico dei tre che aveva conoscenze calcistiche e amicizie con molte squadre di categoria dilettantistica. Un' ultima cosa in realtà all'interno dell'organigramma del Savona calcio c'erano due rappresentanti della vela costruzioni il vicepresidente che poi è l'amministratore della srl e l'avvocato Cittadino che ne è socio della srl mentre io non faccio parte di quella compagine societaria. Spero che anche questo sia chiaro".