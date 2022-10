Calcio. Serie D senza sosta: Vado in trasferta a Fossano per restare nei quartieri alti, impegni lontano da casa anche per Sanremese, Ligorna e Sestri Levante

Sono ritmi a dir poco forsennati quelli che stanno tenendo le squadre del girone A di Serie D, nuovamente in campo nel pomeriggio a pochi giorni di distanza dal secondo turno infrasettimanale della stagione e con un nuova giornata di campionato in programma già mercoledì.

Con una classifica ancora cortissima e ben cinque squadre racchiuse in soli due punti, il Vado punta a confermare l'ottimo rendimento delle prime uscite facendo visita al Fossano, fermo in fondo alla graduatoria a quota 1 punto e "ancora in fase di rodaggio" come sottolineato da mister Viassi al termine della sconfitta in casa del Ligorna.

Probabile qualche novità di formazione per il tecnico rossoblu, considerando i tanti impegni ravvicinati di questo periodo: possibile rivedere Adusa dal primo minuto (uno tra Lo Bosco, Di Renzo e Capra potrebbe riposare), mentre a centrocampo scalpitano i giovani Mele e Castiglione per una maglia da titolare.

Guarire in fretta dalla "pareggite" è l'obiettivo numero uno della Sanremese, di scena a Borgosesia dopo i due 1-1 consecutivi contro Bra e Castanese.

Trasferta a Chieri per il Casale, mentre Ligorna e Sestri Levante faranno visita rispettivamente a Pont Donnaz e Asti. A caccia del primo successo stagionale il Derthona (i piemontesi non vincono un match di campionato dallo scorso 30 marzo), che ospita tra le mura di casa l'ostico Gozzano.

Tutte le gare in contemporanea alle 15.00, livescore su Svsport.it