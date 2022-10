Calcio. Il week end atipico del presidente Tarabotto. Prima guarda il Savona, poi si gode il super Vado a Fossano: "Contento di aver visto i biancoblu, ma non c'è alcun interesse per l'acquisizione del club"

Lasciarsi andare ai voli pindarici sarebbe fin troppo semplice per il presidente del Vado, Franco Tarabotto, ma il massimo dirigente del Vado tiene a freno i facili entusiasmi dopo la vittoria di Fossano.

E' più un sentimento di serenità quello che traspare dalle parole dell'imprenditore genovese, forte del buon lavoro portato avanti dentro e fuori dal campo.

"L'obiettivo resta portare avanti una stagione in cui possa divertirmi, senza alcun tipo di assillo e devo fare i complimenti a tutti per l'approccio avuto al campionato.

Cosa mi ha stupito di più? La coesione e la concentrazione di tutti, dalla voglia dei senatori di non mollare un centimetro, al lavoro di mister Didu, passando per la strutturazione della rosa che Luca Tarabotto e Gianluca Olivieri hanno saputo compiere durante il mercato, soprattutto sul fronte giovani. Ieri pensavo ad esempio al nostro reparto difensivo: un portiere e quattro difensori le cui età sommate non raggiungevano i cento anni.

A spaccare il capello - commenta il presidente - potevamo chiudere prima la partita: il Fossano è sempre una squadra ostica e giustamente non hanno mollato di un centimetro fino alla fine".

Sabato non è passata nemmeno inosservata la presenza di Franco Tarabotto alla partita del Savona contro il Quiliano & Valleggia, pronta ad alimentare i ciclici rumor su un possibile interesse per gli Striscioni.

"Sgombro subito il campo dagli equivoci: se fossi stato interessato al Savona avrei partecipato all'asta per il marchio. Sabato ho avuto il piacere e la curiosità di assistere a una partita di Prima Categoria. Devo dire che il livello del gioco mi ha lasciato anche piacevolmente sorpreso, con un Savona anche pimpante nel corso del primo tempo".