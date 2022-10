E' un Quiliano & Valleggia che sta confermando il proprio percorso di continuità anche in questo avvio di stagione, come come testimoniano i quattro punti messi in cascina nelle prime due gare di campionato.

Lo 0-0 con il Savona ha visto la squadra di Ferraro uscire alla distanza, sfiorando nella ripresa in più occasioni il vantaggio. Un piccolo rimpianto per capitan Davide Grippo.