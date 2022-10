Calcio. Settebello Pontelungo sull'Atletico Argentina. Si dimettono i tecnici Boeri e Re: "Mancano le condizioni minime per proseguire"

Il comunicato dei tecnici dimissionari:

I sottoscritti Nicolò Boeri e Renato Re, nella qualità di allenatori della Prima Squadra della società Atletico Argentina, con la presente intendiamo rassegnare le nostre irrevocabili dimissioni volontarie, poiché non sussistono le minime condizioni per poter proseguire serenamente l’incarico conferitoci. Qualifichiamo il presente intendimento come atto di responsabilità nei confronti della squadra e della società, che ringraziamo per l’immane impegno profuso.

Abbiamo iniziato la preparazione atletica in vista della stagione sportiva 2022-23 il 29 agosto pressi l’impianto sportivo “Ezio Sclavi” di Arma di Taggia: sin dal primo allenamento ci siamo trovati di fronte a delle oggettive e importanti problematiche, che non ci hanno permesso di poter svolgere delle sedute di allenamento con i minimi requisiti che queste richiedono.

Abbiamo svolto gli allenamenti senza poter usufruire dell’impianto di illuminazione e senza poter fare le docce con acqua calda. Nonostante questo, spinti dalla nostra grande passione per questo sport, abbiamo continuato per settimane gli allenamenti in queste condizioni, svolgendo delle sedute che duravano finché il buoi ci costringesse di terminarle.

Abbiamo cercato di tenere un atteggiamento e fiducioso nei confronti della squadra sperando che, questa situazione, potesse risolversi al meglio quanto prima; purtroppo, tutto ciò, non è accaduto e, dunque, siamo costretti a terminare il nostro incarico. Vogliamo ringraziare i nostri ragazzi che, nonostante queste difficoltà, hanno dimostrato la loro passione per questo sport. Lasciamo la squadra consapevoli di aver fatto un grande lavoro con impegno, dedizione e senso di responsabilità.

Auguriamo all’Atletico Argentina tutte le migliori fortune.