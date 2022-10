Rugby: inizia in salita il viaggio delle liguri in Serie A

Difficoltoso esordio per le squadre liguri nel Campionato di Serie A. Sono arrivate due sconfitte, con un CUS Genova che al CarliniBollesan ha subito l’intraprendenza atletica di un Parma che ha messo a segno ben sei mete senza subirne alcuna. Buona prova della Pro Recco la quale, pur sconfitta a Milano da un sempre tonico ASR, ha limitato i danni sfiorando la conquista del bonus difensivo. Intanto l’Under 19 della Pro Recco nella fase pre-campionato ha espugnato il “Molinello” del Rho, acciuffando il bonus offensivo. Oggi è iniziato anche il Campionato regionale Under 17 e, nella fase qualificazione, Amatori Genova e Province dell’Ovest sono partiti in quarta vincendo i propri confronti programmati. Confortante l’avvìo del torneo Under 15 con chiara evidenza le prove del CFFS Vespe Cogoleto.





SERIE A GIRONE 1 (GIORNATA 1)

CUS Genova – Parma 6/39

A.S.R. Milano – Pro Recco 34/25

Noceto – Biella 21/20

Parabiago – Promotica I Centurioni 43/18

Amatori Alghero – CUS Milano 3/33

VII Rugby Torino in pausa.

CLASSIFICA GENERALE: A.S.R. Milano, CUS Milano, Parabiago e Parma punti 5, Noceto 4, Biella 1, Promotica I Centurioni, Pro Recco, CUS Genova e VII Torino punti 0.

UNDER 19 FASE PRE-CAMPIONATO (GIORNATA 1)

Rho – Pro Recco 22/27

Gran Torino in pausa

CLASSIFICA: Pro Recco punti 5, Rho 1, Gran Torino 0.

Grande Torino punti 0.

UNDER 17 FASE QUALIFICAZIONE (GIORNATA 1)

Amatori Genova – UR Riviera 34/10

CUS Genova – Prov. dell’Ovest 10/15

CLASSIFICA GENERALE: Amatori Genova punti 5, Province dell’Ovest 4, CUS Genova 1, Union Riviera punti 0.

UNDER 15 PRIMA FASE (GIORNATA 2)

CFFS Vespe Cogoleto-Province dell’Ovest 22/10, Pro Recco – Province dell’Ovest 0/40, Pro Recco – CFFS Vespe Cogoleto 0/45

Amatori Genova – UR Riviera 19/22