Canoa. Sup Team Savona, Sara Oddera trionfa alla "Very Flat Race" in Francia

Il Sup Team Savona ha partecipato, nello scorso fine settimana, alla Very FLat Race, la gara di SUP del circuito Apline Lakes Tour che si svolge su diversi laghi della Savoia

Questa volta la location era il bellissimo lago di Aiguebelette vicino a Chambery, le gare erano 3: la long distance prevedeva un percorso di 12km lungo il perimetro del lago, la short prevedeva 6km, la technical race del pomeriggio prevedeva un percorso con quattro boe da ripetere quattro volte e tre passaggi a terra.

Primo posto, nella categoria long distance e technical race, per la brava Sara Oddera. E' seconda piazza, nella categoria short distance, per Paolo Nardini.

Ecco i risultati:

Sara Oddera 1a classificata long distance e technical race

Paolo Nardini 2° classificato short distance

"Finisce un fine settimana meraviglioso - osserva Nardini - all'insegna dello sport e del divertimento. Grazie a Benoît Mouren per l'eccellente location e un augurio grande per il circuito Alpine Lakes tour. Noi ci siamo divertiti, abbiamo portato le nostre @sunovas board che si sono rivelate velocissime in abbinamento alle mitiche VLTfins".