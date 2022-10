Vinicius-Richarlison-Neymar: il tridente della Selecao per il Qatar

Vinicius-Richarlison-Neymar: questo è il tridente delle meraviglie che la Seleçao schiererà per tentare di vincere i prossimi mondiali in Qatar! Sinonimo di calcio spettacolo, di giocate che infiammano il pubblico, di giocatori di talento che amano palleggiare, dribblare, e fare gol (più chie difendere): questo è il Brasile, la squadra da sempre considerata la più forte al mondo, non a caso pentacampione del mondo, anche se l’ultima vittoria ai Mondiali di Calcio risale al 2002 nell’edizione asiatica di Giappone e Corea. Dopo vent’anni di sconfitte, alcune pesanti come il famoso 7-1 subito dalla Germania nell’edizione del 2014, giocata in casa davanti al proprio pubblico, quest’anno il Brasile parte favorito.

Infatti, i verdeoro sono di recente tornati ad essere primi nel ranking mondiale Fifa, e scorrendo le quote Brasile vincente Mondiali sono quotati a 6, mentre la Francia campione in carica è quotata 7. I bookmakers vedono bene anche Inghilterra e Argentina, quotate a 8, mentre la Spagna è a 9, la Germania a 11. Il forte Belgio, secondo nel ranking Fifa, è quotato a 15 per la vittoria finale, così come Portogallo e Olanda.

E, se sono favoriti, la ragione sta anche in questo fantastico tridente.

O’Ney. Così lo chiamano in Brasile il talentuoso numero 10 Neymar, al secolo Neymar da Silva Santos Júnior, per via dell’assonanza con l’indimenticabile Pelè, amato da tutti gli appassionati del calcio mondiale. Neymar con la seleçao ha già vinto nel 2016 l’oro alle Olimpiadi di Rio, il primo della storia per la nazionale brasiliana (fatto alquanto curioso per i cinque volte campioni del mondo), mentre nel 2013 aveva vinto la Confederations Cup, sempre giocata in casa. Ha partecipato a tre edizioni della Copa América, senza mai vincerla, e a due edizioni della Coppa del Mondo FIFA. Il Neymar di oggi gioca nel PSG e, almeno in parte, ha accantonato certe abitudini che lo facevano un po’ troppo giocoliere e incline alle sceneggiate: con la maturità sportiva, è sicuramente un temibile avversario per tutte le difese.

Vinicius è invece uno degli astri nascenti del calcio brasiliano, e militando nel Real Madrid, ha già acquisito notevole esperienza internazionale. Dotato di grande tecnica e velocità, ha 22 anni ed è già una stella di prima grandezza, anche se in nazionale in 14 presenze ha realizzato solo 1 rete.

Richarlison gioca ora nel Tottenham di Antonio Conte, ha 25 anni e, con 37 presenze e 16 reti in nazionale, è uno dei riferimenti dell’attacco verdeoro su cui il commissario tecnico Tite fa grande affidamento. Dotato di fine tecnica e spiccate capacità di dribbling, oltre a fiuto del gol, insieme a Vinicius e Neymar, forma un trio sulla carta formidabile, la cui unica pecca è forse il gioco aereo, che però, non è nelle corde dei funambolici giocatori brasiliani.

Sarà dunque la volta buona per il Brasile in Qatar per tornare a vincere quel titolo che manca oramai da 20 anni?